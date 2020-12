Ci risiamo, anche in quest’ultima parte del 2020: sta giungendo a molti italiani il presunto secondo avviso via SMS del regalo Amazon da ritirare, dopo essere stati sorteggiati tra tanti clienti perché meritevoli di uno speciale dono. Non è la prima volta che, proprio nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle. una comunicazione di questo tipo diventa virale ed è chiaro ai più ma purtroppo non a tutti che ci troviamo di fronte ad un tentativo di raggiro e di truffa.

Il messaggio che in molti stanno ricevendo in queste ore e pure segnalato dall’account Facebook della Polizia Postale è quello visibile nell’immagine di apertura articolo. In particolar modo nell’SMS ricevuto si parla di secondo avviso per ritirare il regalo Amazon. Naturalmente la nota si chiude con un collegamento ipertestuale che dovrebbe servire proprio alla riscossione del presente ma è qui che si cela la trappola.

Come riportato sempre dalla Polizia Postale nel contributo social di fine articolo, la pagina di atterraggio del link truffaldino è un finto sito Amazon, costruito con l’esatto layout del noto store e che dunque potrebbe ingannare molti. Non a caso, il nuovo collegamento si apre sulla pagina prodotto di un iPhone 12. Tanto basta ad ingolosire i malcapitati di turno che sono disposti, per ricevere l’ambito dono, a fornire dati personali come quelli reali per l’accesso al loro vero account Amazon e addirittura a quelli della carta di credito in proprio possesso.

Dopo aver ricevuto l’SMS del regalo Amazon finto più che mai, l’unica cosa sensata da fare sarebbe dunque quella di procedere alla cancellazione del messaggio. Per nessun motivo andrà visitato il collegamento interno alla nota e tanto meno forniti i preziosi dati personali.