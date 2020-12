Un comma della legge 205/2017 sancisce che a partire dal 30 dicembre 2020 non sarà più consentito vedere smartphone con radio FM incorporata (ve ne avevamo già parlato in questo articolo), e che dal 1 gennaio 2021 tutti i dispositivi con radio FM dovranno includere la possibilità di ricevere i servizi DAB+. Una soluzione non facilmente praticabile, un po’ per la scarsa domanda, e un po’ per le difficoltà legate all’inclusione a bordo di un’antenna e di un chip dedicato (immaginate quanto spazio toglierebbero ad altre componenti).

Per quanto riguarda i modelli già in commercio, teoricamente gli esemplari venduti entro la fine del 2020 potrebbero continuare ad impiegare la radio FM, sempre che non siano gli OEM a decidere di privarli della funzione. Samsung è tra questi, data la distribuzione in corso di un aggiornamento software, più precisamente nell’ambito del Samsung Galaxy A50, che migliore la stabilità delle chiamate telefoniche e delle connettività, disabilitando però la radio FM. Lo stesso destino è toccato anche al Samsung Galaxy A40, il cui changelog però avviserà l’utente della disattivazione della radio FM tramite l’installazione del nuovo firmware (che potrete anche decidere di non scaricare a questo punto, rinunciando però anche alle eventuali altre migliorie apportate).

Una scelta che potrebbe infastidire non poco gli utenti già in possesso di un modello che include la funzione, visto che i produttori non sono obbligati dalla legge a disabilitarla. Il produttore asiatico è solo il primo OEM che si adegua: presto ne seguiranno anche altri, che potrebbero però intervenire solo sugli smartphone già spediti, ma non venduti. L’obbligatorietà scatterà, invece, per quanto riguarda i dispositivi successivi al 1 gennaio 2021, su cui non sono ammesse eccezioni. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.