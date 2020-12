La domanda è d’obbligo in questi giorni: quando partono i i saldi 2021? Le vendite promozionali stanno per arrivare con il nuovo anno ma la partenza degli sconti e la finestra temporale in cui si collocheranno (mai come in questo caso) sarà molto diversificata di regione in regione. A dire la verità, poi, ci sono anche delle incertezze sul via ai saldi appunto in regioni come la Campania dove una primo appuntamento indicato potrebbe cambiare ancora nelle prossime ore.

Non si nutrono particolari dubbi sulla partenza dei saldi 2021 per Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sicilia già questo sabato 2 gennaio. In questo gruppetto di apripista delle vendite promozionali doveva esserci anche la Campania ma, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe pensando ad un posticipo per aiutare i commercianti del settore abbigliamento che, a causa delle forti limitazioni della zona rossa, dichiarano di aver venduto ben poco della collezione autunno/inverno. Per il territorio governato da De Luca, una possibile nuova partenza potrebbe collocarsi intorno al 16 gennaio.

Quando partiranno i saldi 2021 altrove? Il via ci sarà il 5 gennaio per Abruzzo e Sardegna mentre il 7 gennaio per Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Calabria. Solo due giorni dopo, dunque il 9 gennaio, toccherà anche all’Umbria. In tutti questi casi la durata delle vendite promozionali sarà di 60 giorni e dunque si protrarrà fino a marzo.

Un po’ più in là i saldi 2021 continueranno anche nel resto d’Italia: ad esempio il 12 gennaio toccherà alla regione Lazio e a seguire il 16 gennaio a Marche e Trentino Alto Adige. Gli ultimissimi territori che si accoderanno per il via agli sconti saranno invece la Liguria il prossimo 29 gennaio e ancora l’Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto il 30 gennaio. Il posticipo massimo per il via agli sconti nasce dall’esigenza di aiutare le categorie di commercianti fortemente colpite dalla crisi scaturita dalla pandemia Covid-19.