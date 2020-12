Si è molto parlato in questi giorni della fotocamera dei OnePlus 9, che avrebbe dovuto essere realizzata in collaborazione con Leica, proprio come fatto da Huawei da qualche tempo a questa parte, ed includere tre sensori posteriori. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, non arrivato quest’oggi notizie rassicuranti dal leaker cinese Digital Chat Station, secondo cui nessuno dei prossimi top di gamma di casa OnePlus presenterà uno zoom periscopico. Attualmente, le indiscrezioni riferivano per il OnePlus 9 di un sensore principale Ultra-Vision da 50MP con apertura f/1.9, in aggiunta ad un sensore Cine-Camera da 20MP e da un teleobiettivo da 13MP con apertura f/3.4, OIS e autofocus.

Lo zoom periscopico doveva essere probabilmente un’esclusiva del OnePlus 9 Pro, ma purtroppo l’informatore Digital Chat Station esclude anche quest’ipotesi. Non è da prendere in considerazione nemmeno la possibilità di veder incluso lo zoom periscopico a bordo del OnePlus 9 Lite, il modello più economico della serie, che dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 865 di Qualcomm (il chipset top di gamma della passata generazione), ed avere anche molto altro in comune con il OnePlus 8T (evidentemente il produttore cinese ha puntato su queste caratteristiche per smaltire in maniera efficace le componenti rimanenti, anche se è ancora tutto da vedere).

Non bisognava fare i salti di gioia prima, né tanto meno deprimersi adesso: il leaker Digital Chat Station si è sempre dimostrato molto attento nelle sue previsioni, che nella maggior parte dei casi corrispondono poi alla realtà dei fatti. Nonostante questo, magari questa volta le cose potrebbero andare in un altro modo, ed almeno uno dei prossimi OnePlus 9 includere lo zoom periscopico che gli utenti tanto chiedono, ormai da tempo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.