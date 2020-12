Occorre fare i conti ancora oggi 29 dicembre con fastidiosi problemi, per i quali non funziona l’app SNAI. Anche il sito, a tratti, continua ad essere oggetto di malfunzionamenti, al punto che tanti utenti ancora stamane si chiedono cosa sia successo. A distanza di un giorno dal nostro ultimo punto della situazione sull’argomento, abbiamo in effetti qualche dettaglio extra che ci aiuta a contestualizzare il tutto. Per molti clienti, del resto, si tratta di un autentico down, almeno su buona parte dei servizi offerti dalla piattaforma.

Ancora non funziona l’app SNAI ed il sito: comunicazione ufficiale sui problemi

Rispetto a ieri, abbiamo quantomeno una nota ufficiale a proposito del fatto che non funziona l’app SNAI. Così come il sito in determinati contesti di utilizzo. A detta dello staff, più in particolare, tutto è dovuto ad un attacco hacker, a quanto pare non ancora messo alle spalle in modo definitivo se pensiamo che stamane ci siano ancora segnalazioni di anomalie su Down Detector. Diversi gli aspetti che dobbiamo mettere in evidenza questo martedì, in modo che tutto sia chiaro agli utenti.

Da un lato, l’azienda fa sapere di aver messo subito in sicurezza la propria rete, lasciando intendere che i dati sensibili dei propri clienti non siano stati violati. Allo stesso tempo, nessuna vincita risulta in discussione tra quelle accumulate in questi giorni. Resta il fatto che, almeno per ora, per tanti utenti l’app SNAI non funziona. Con il sito pare che la situazione stia gradualmente migliorando, ma è probabile che siano necessarie ancora un po’ di ore prima che tutto si stabilizzi.

Ricapitolando, nessun problema di sicurezza dopo il malfunzionamento che ha colpito app SNAI e relativo sito. Le vincite saranno regolarmente accreditate appena l’attacco hacker verrà risolto. Oggi qualcosa ancora non funziona, ma nelle prossime ore potrebbero già arrivare novità importanti. Quali anomalie riscontrate?