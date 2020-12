Outer Banks di Netflix, una delle serie rivelazione di quest’anno sulla piattaforma, finisce nel mirino di un insegnante con un’accusa di plagio. Un docente di inglese di una scuola superiore e insegnante di scrittura creativa nella Carolina del Nord ha intentato una causa contro i produttori di Outer Banks di Netflix per violazione del copyright, secondo quanto riporta Deadline.

L’insegnante Kevin Wooten accusa nello specifico i creatori di Outer Banks di Netflix, Jonas Pate e Joshua Pate, di aver copiato la trama del suo romanzo per giovani adulti del 2016, Pennywise: The Hunt For Blackbeard’s Treasure!, e di averne tratto il soggetto della serie senza autorizzazione.

Anche il romanzo, come Outer Banks di Netflix, è ambientato nella periferia della Carolina del Nord e racconta la storia di un gruppo di adolescenti che partono alla ricerca di un tesoro dopo aver ritrovato una mappa misteriosa. Sia il romanzo che la serie hanno poi un villain che cerca di impossessarsi dello stesso tesoro ricercato dai protagonisti. Una trama sostanzialmente molto simile, che secondo l’accusatore sarebbe stata rubata dal libro senza acquisirne regolarmente i diritti per l’adattamento televisivo.

La denuncia presentata da Wooten sostiene che i creatori di Outer Banks di Netflix abbiano copiato l’impianto principale del libro: l’ambientazione, i personaggi e la trama. Si presume anche, nell’atto d’accusa, che possa esserci un collegamento tra il presunto plagio e il fatto che il libro abbia venduto molte copie a Wilmington, dove vive uno dei fratelli Pate.

La richiesta dell’insegnante, oltre ad una punizione nei termini di legge per gli showrunner di Outer Banks di Netflix, è di un risarcimento dei danni, il pagamento dei diritti d’autore e una citazione nei crediti del progetto tv, che ora è in produzione con la seconda stagione attesa sulla piattaforma nel 2021. Netflix al momento non ha commentato la notizia.