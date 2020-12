Il 2021 sarà l’anno del nuovo album dei Guns N’ Roses. L’indiscrezione non arriva dal classico fonico che leaka i sotterfugi degli artisti dalla cabina di regia né dal turnista che si lascia sfuggire le parole sussurrate all’orecchio dal frontman che gli ruba sempre la scena. La rivelazione arriva da Slash, storico chitarrista della band di Axl Rose che si è lasciato andare in una lunga intervista.

Ciò è avvenuto ai microfoni di Cleveland.com. Slash, all’anagrafe Saul Hudson ha rotto il silenzio sul nuovo disco degli eroi di Welcome To The Jungle che dal 2008, dunque da Chinese Democracy, non pubblicano nuova musica inedita. Il chitarrista ha riferito che durante e dopo il grande lockdown mondiale ha jammato insieme al bassista Duff McKagan su alcune nuove tracce dei Guns N’ Roses e che i lavori sono in corso per far sì che tutto esca nel 2021.

Quel “tutto” include anche almeno 20 tracce del suo side project, Myles Kennedy And The Conspirators, con molti brani che hanno già superato la pre-produzione e che ora richiedono il complicato lavoro di rifinitura. Con McKagan sono state realizzate delle demo sulle quali i due musicisti stanno ancora operando in sessioni di jam.

Un nuovo album dei Guns N’ Roses nel 2021 è dunque un dato più che possibile e soprattutto romperebbe un grande silenzio. La band di Axl Rose, infatti, non sforna nuova musica da almeno 12 anni arrivando a toccare i numeri di tantissime altre band dall’universo del metal che si assentano dallo studio per molto tempo.

Nel frattempo Axl Rose era stato turnista alla voce per gli AC/DC a seguito della lunga pausa di Brian Johnson terminata, come s’è visto, con la pubblicazione del disco Power Up della band australiana. Sul nuovo album dei Guns N’ Roses per il momento non ci sono altre indiscrezioni, ma la fonte che ha sganciato la bomba è inevitabilmente la più attendibile.