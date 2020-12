Possibile passaporto sanitario per quanti si sottoporranno al vaccino? L’ipotesi non è stata esclusa dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Come riportato da ‘adnkronos.com‘, nel prossimo futuro potrebbe essere richiesto per lo svolgimento di un determinato tipo di attività, così da comprovare la somministrazione vaccinale. Ne stanno discutendo anche le istituzioni internazionali, come la Commissione Europea e l’Oms (non poteva chiaramente essere una faccenda solo interna, lo ha annunciato proprio il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri): al vaglio la proposta di un certificato internazionale digitale.

Bisogna tener presente che già ora, a somministrazione avvenuta, viene rilasciata una certificazione, anche se da qui al passaporto sanitario ce ne passa. In merito alle perplessità di medici ed infermieri che preferirebbero non vaccinarsi (si è molto parlato delle reazioni allergiche che qualcuno ha sviluppato, individuando anche le possibili cause), Sileri ha affermato di poter capire i dubbi di un normale cittadino, ammonendo i colleghi che la pensano allo stesso modo, dopo anni di studi in medicina e chirurgia ed aver soprattutto preso visione di quanto successo in questi mesi. A suo dire sarebbe molto meglio per loro se cambiassero mestiere, restando però fermamente convinto che il numero in questione sia ridottissimo.

Al di là del passaporto sanitario, che potrebbe rivelarsi utile per viaggiare, il 27 dicembre, secondo Sileri, è stata una giornata molto importante per tutta l’Europa, un punto di partenza per poter finalmente lottare contro il Covid-19, avendo a disposizione un’arma efficace per contrastarlo. La campagna, da molti definiti una ‘spettacolarizzazione’, ha lo scopo di sensibilizzare al vaccino, perché solo così si potrà provare ad uscire da questa situazione così dolorosa per tutti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.