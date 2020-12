Domenica scorsa a Nashville, Tennessee, è morto Nick McGlashan, star televisiva della serie reality di Discovery Pesca Mortale (titolo originale Deadliest Catch). Apparso in molti episodi sui pescatori di granchi e nei vari spin-off del format sulla pesca, aveva solo 33 anni.

La causa del decesso non è ancora nota e il caso è oggetto di un’indagine. Per anni Nick McGlashan ha lottato con la dipendenza da droghe e alcol, raccontata anche dalle telecamere di Deadliest Catch, serie che aveva lasciato temporaneamente nella stagione 13, per poi farvi ritorno, proprio per dedicarsi alla cura delle sue dipendenze.

L’annuncio della sua scomparsa è arrivato da Discovery: la rete ha comunicato che è morto Nick McGlashan elogiandone le doti e la passione per il suo lavoro.

A Deadline, Discovery ha rilasciato una dichiarazione di condoglianze per la famiglia: La nostra più profonda compassione va ai cari di Nick durante questo periodo difficile. Nick proveniva da una lunga stirpe di pescatori di granchi ed era noto per la sua grande profondità di conoscenza. Aveva anche un acuto senso dell’umorismo perfino nelle condizioni più difficili. Mancherà profondamente a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

L’esperto di pesca aveva raccontato nel 2018 di essere stato in overdose tre volte prima di iniziare il trattamento nel 2016: “Mi è stata tolta la mia capacità di vivere. Ero in guerra con la mia dipendenza e lei stava vincendo“, scrisse per Chosen Magazine nel 2018, in un racconto della sua esperienza con le droghe.

La serie Deadliest Catch che gli aveva dato la celebrità internazionale è disponibile sulla piattaforma di Discovery Dplay Plus: il docu-reality segue le avventure di una rara specie di pescatori estremi nelle gelide acque del mare di Bering a caccia di granchi, una sfida ricompensata da un premio in palio di un milione di dollari.