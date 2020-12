Con l’ultimo episodio della seconda stagione si conclude su Rai3 la saga di Maria Teresa d’Asburgo raccontata nell’omonima miniserie internazionale, ma non vi sarà un sequel con Maria Teresa 3.

La seconda stagione del period drama (titolo originale Maria Theresia, una co-produzione internazionale ceca, austriaca, slovacca e ungherese) racconta gli sforzi dell’ambiziosa e volitiva arciduchessa Maria Teresa di tenere unito il Paese durante la guerra, che finalmente volge a favore dell’esercito Asburgico.

Nel finale della seconda ed ultima stagione, in onda il 29 dicembre su Rai3 in prima visione assoluta, Maria Teresa (Stefanie Reinsperger) decide di istituire una commissione per la morale presieduta da Padre Johannes, che animato da cieco fervore rende impossibile a tutti la vita a corte. Intanto Anna d’Asburgo (Anna Posch) raggiunge le truppe acquartierate e pronte per l’attacco a Praga e in quella circostanza vive un’avventura romantica col capitano Hadik, restando incinta. Tornata a Vienna, viene tradita dalla sorella a cui aveva rivelato il segreto della sua gravidanza e successivamente è costretta ad allontanarsi da corte. Maria Teresa vivrà il rammarico di scoprire che Anna è morta di parto e sola, lontana dal castello, ma questo lutto diventa il pretesto per cacciare Padre Johannes e ristabilire finalmente l’armonia a corte anche grazie all’arrivo della nuova nata.

Si tratta della seconda ed ultima stagione della serie, la cui produzione per ora non ha messo in cantiere Maria Teresa 3. La prima stagione, trasmessa in Italia nel 2019 su Rai3, è disponibile sul portale di Raiplay e lo sarà presto anche la seconda stagione, che la rete ha trasmesso in due serate il 28 e 29 dicembre in prima visione assoluta.

Ecco il promo dell’ultima puntata di Maria Teresa.