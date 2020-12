Lana Del Rey vittima di body shaming, dopo che alcuni fan non hanno gradito il suo cambiamento estetico causato da pochi chili in più. Come spesso – e purtroppo – accade, l’artista è stata vittima di una serie di insulti che hanno letteralmente fatto il giro del web.

La foto è quella con la quale l’artista ha annunciato di essersi infortunata, senza immaginare quest’immagine avrebbe invece suscitato l’odio social perché in troppi si sono concentrati sulla sua forma fisica.

I fan dell’artista si sono immediatamente mobilitati per difenderla, anche se gli haters sono stati incontenibili fino a toccare anche l’infortunio subito al braccio: “Poverina, si è fatta male a un prosciutto”. Il nome di Lana Del Rey è quindi immediatamente balzato in trending topic, anche se non ci sono stati ancora interventi da parte dell’artista che non ha commentato gli insulti.

Purtroppo, Lana Del Rey non è la prima artista vittima di body shaming. Prima di lei, avevano subito lo stesso trattamento anche Adele e – di recente – anche Billie Eilish. La giovane artista si era infatti mostrata senza filtri e in tenuta casual, scelta che non era stata apprezzata dagli haters che hanno scatenato un putiferio sul web.

In questi giorni, Lana Del Rey ha anche spiegato come si sia infortunata al braccio, specificando di essere al lavoro su un nuovo album:

“Quando vedrete il secondo video di questo album, non pensate che il fatto che sto indossando un tutore abbia un significato simbolico, a parte il fatto che pensavo di essere ancora una pattinatrice professionista. Sono caduta dai miei bei pattini prima ancora di iniziare a girare il video, dopo una lunga giornata di salti e di figure nella luce del deserto”.

L’artista ha anche scherzato sul tutore che ha dovuto mettere al braccio per sistemare la frattura: