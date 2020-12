La Fondazione Bocelli a Firenze per l’avvio di nuovi progetti culturali. Ad annunciarlo è la vice presidente del Consiglio Comunale Maria Federica Giuliani, che ha avviato una Question Time sull’argomento della quale si è occupata la vice sindaca Alessia Bettini.

Ecco cos’ha spiegato Federica Giuliani:

“Sappiamo che è una scommessa che interessa tutta la città in un periodo in cui la cultura soffre oltremodo le restrizioni dovute alla pandemia e perché è stato concesso l’uso gratuito dei locali per poter portare la Fondazione a Firenze. La scorsa settimana hanno avuto inizio le attività con un workshop anche se la convenzione culturale è in corso di definizione”.

Il progetto della Fondazione Bocelli per San Firenze è diviso in diverse fasi, a partire dalla messa in opera di un workshop e di un laboratorio. Le iniziative sono rivolte ai giovani della città e con l’obiettivo di superare le barriere dettate da disabilità e disagio socio-economico.

Ampio spazio sarà concesso agli Under 25 con incontri vocali che verteranno sulla formazione professionale oltre al piccolo museo Andrea Bocelli, che sarà invece rivolto a tutti gli amanti della musica. Gli strumenti presenti all’interno del museo saranno messi a disposizione dei giovani interessati. A questo, si aggiunge il Condominio San Firenze.

I progetti sono rivolti a tutti i giovani tra i 16 e i 25 anni e saranno avviati a partire dagli istituti scolastici della città. Tutti gli aderenti potranno accedere alla sala della musica della Fondazione Bocelli per un massimo di 30 giorni all’anno. Tutti gli spazi in concessione sono stati risistemati per accogliere i nuovi progetti in calendario.

In queste settimane, Andrea Bocelli è tornato a essere grande protagonista della scena musicale con diversi concerti organizzati per le feste di Natale. Oltre allo spettacolo al Teatro Regio di Parma, Bocelli ha anche cantato all’interno delle Grotte di Frasassi in occasione dello show che Canale5 ha trasmesso il giorno di Natale.