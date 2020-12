Come molti di voi già sapranno, la longeva saga sparacchina di Call of Duty è tornata a rinnovarsi anche quest’anno con l’uscita di CoD Black Ops Cold War, disponibile dallo scorso mese di novembre su PC, PS4, Xbox One e console next-gen a marchio Sony e Microsoft – vale a dire le richiestissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Grazie all’impegno degli sviluppatori di Treyarch, gli appassionati del franchise FPS di Activision possono così imbracciare le armi e lanciarsi tra gli intrighi e gli scontri del periodo della Guerra Fredda, ambientazione scelta per questo nuovo episodio.

L’impegno del team di sviluppo è comunque costante anche dopo il lancio del videogame. Non a caso, ogni martedì CoD Black Ops Cold War va ad aggiornarsi per l’update settimanale delle sue playlist. Lo stesso accadrà nel pomeriggio di oggi, 29 dicembre 2020. E se è vero che le novità non mancheranno, allo stesso modo i ragazzi di Treyarch hanno voluto stuzzicare il loro pubblico con una golosa anticipazione. Come potete leggere in prima persona nel tweet poco più in basso in questo stesso articolo, lo sparatutto andrà infattin presto ad accogliere una nuova variante della modalità Scontro.

Incoming tomorrow in #BlackOpsColdWar: 3v3 Gunfight Snipers Only!



Grab some friends and get ready to dominate. — Treyarch Studios (@Treyarch) December 28, 2020

Offerta Activision Blizzard Call of Duty: Black Ops Cold War - Playstation 4 L'iconica serie Black Ops torna con Call of Duty: Black Ops Cold War,...

Black Ops Cold War immerge i giocatori nell'instabile conflitto...

Nella playlist in arrivo si potrà allora gareggiare in match tre contro tre all’interno dei quali saranno disponibili esclusivamente i fucili da cecchino. Capirete che si tratta di una modalità dedicata a chi apprezza abbattere gli avversari sulla distanza, sfruttando le abilità delle bocche da fuoco di precisione. In ogni caso non sono stati forniti dettagli per le altre tre playlist giocabili a partire dalla data odierna. Quel che è certo è che la modalità Zombies di CoD Black Ops Cold War andrà a mantenere ancora Jingle Hells, vale a dire la variante a tema natalizio della modalità Die Maschine – in cui i nemici indossano abiti natalizi ed è possibile lanciare palle di neve in grado di congelare brevemente i non morti.