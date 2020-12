Tempo di aggiornamenti per la famiglia OnePlus Nord. Nelle ultime ore è infatti arrivato il turno per il recentissimo OnePlus Nord N100, versione più economica del device made in China, dopo che l’update ha graziato i lidi del “fratello maggiore” N10 5G. Si tratta allora sia delle ormai tradizionali patch di sicurezza di dicembre 2020, ma anche di alcuni sensibili miglioramenti al sistema operativo, che passa così alla versione 10.5.5 di OxygenOS.

Più nello specifico, come si legge direttamente sulle pagine del portale XDA-Developers, OnePlus dichiara in via ufficiale di aver migliorato le prestazioni della fotocamera, per una migliore resa finale delle immagini e una maggiore fluidità del punta e scatta. Non solo, l’aggiornamento di OnePlus Nord N100 va pure ad ottimizzare il consumo energetico – e quindi quello della batteria – in determinati scenari d’uso, che non sono però stati specificati nel logfile diramato contestualmente dall’azienda orientale. A sentire la fonte, c’è anche un nuovo quick setting per regolare la modalità silenziosa, quella con vibrazione e quella con suoneria, senza dimenticare l’immancabile fix di qualche bug, come quello che impediva allo smartphone di accendersi in alcune circostanze, po ancora uno che faceva apparire strani rumori di fondo durante le chiamate.

A seguir potete consultare il logfile completo dell’ultimo update del OnePlus Nord N100:

Sistema Consumo energetico del sistema ottimizzato in alcuni scenari Aggiunto un interruttore di impostazione rapida per regolar silenzioso, suoneria e vibrazione Risolto il problema per cui il telefono non si riattivava in determinate circostanze (solo NA) Risolto il problema (raro) del disturbo sonoro durante le chiamate Patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2020 Pacchetto GMS aggiornato a 2020.09 (solo NA)

Fotocamera Migliorata l’esperienza d’uso della fotocamera

Rete Migliora la stabilità delle funzioni di comunicazione

Bluetooth Ottimizza la compatibilità Bluetooth del dispositivo (solo NA)



L’aggiornamento di OnePlus è attualmente in fase di rollout tramite OTA, dunque è praticamente in dirittura d’arrivo anche per tutti i clienti italiani.