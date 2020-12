Grey’s Anatomy 17 non va in onda su Fox almeno fino a marzo 2021: la programmazione della nuova stagione del medical drama, partita il 24 novembre sul canale 112 di Sky, si è interrotta al quinto episodio, uno in meno rispetto al palinsesto americano che ha raggiunto il sesto prima della tradizionale pausa invernale.

Grey’s Anatomy 17 non va in onda su Fox col finale di metà stagione il 29 dicembre e non lo sarà per i prossimi mesi: sicuramente a gennaio non ci saranno nuovi episodi del medical, ma è presumibile pensare che non ne saranno trasmessi nemmeno a febbraio. Nella programmazione italiana, infatti, resta da recuperare soltanto il sesto episodio ancora inedito rispetto a quella americana, ma visto che su ABC Grey’s Anatomy 17 non tornerà in onda prima di marzo, è lecito supporre che Fox rimanderà la messa in onda del finale di metà stagione fino alla ripresa della seconda parte, ovvero quando avrà a disposizione altri episodi tra trasmettere con continuità.

Sarebbe piuttosto illogico, infatti, che il sesto episodio andasse in onda in maniera isolata nel palinsesto del canale, mentre è più plausibile che venga assemblato alla seconda parte di stagione e quindi trasmesso da marzo, quando saranno disponibili i nuovi episodi già trasmessi da ABC. Di conseguenza, se Grey’s Anatomy 17 non va in onda su Fox per tutto gennaio – come confermato dalla guida tv – è prevedibile che non tornerà in onda prima della seconda parte di stagione, da marzo in poi.

Negli Stati Uniti la serie si è fermata per dare il tempo alla produzione di realizzare i nuovi episodi che comporranno la parte più sostanziosa della stagione (circa 10, per un totale di 16): la messa in onda su ABC ripartirà solo il 4 marzo, con una pausa più lunga degli altri anni a causa dei problemi e dei ritardi legati alla pandemia. Una tempistica che influirà anche sulla programmazione in Italia, dove la serie è in onda in anteprima assoluta su Fox ogni martedì sera alle 21.00. L’ultimo episodio trasmesso in Italia, il quinto con guest star TR Knight nei panni di George O’Malley, è andato in onda il 22 dicembre.

Grey’s Anatomy 17 non va in onda su Fox il 29 dicembre col sesto episodio e non tornerà per altri due mesi. La stagione 17 riprenderà nel mese di marzo – data da definirsi – con il sesto episodio già trasmesso negli Usa e quelli che seguiranno in questa stagione dalla durata ridotta a causa dell’emergenza Covid. Sarà poi trasmessa in chiaro su La7 solo nella prossima stagione invernale.