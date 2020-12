Dopo aver passato in rassegna le novità di gennaio, ecco ora un primo sguardo agli show e alle serie Amazon Original in arrivo su Prime Video nel 2021. Se tra i film spicca il ritorno di Eddie Murphy ne Il Principe Cerca Figlio e il debutto alla regia di Regina King in One Night in Miami, il mondo seriale fa spazio sia a personaggi italiani di spicco, come Carlo Verdone e Carlo Cracco, sia a un grande creativo statunitense come Barry Jenkins. Ecco dunque cosa aspettarsi dalle serie Amazon Original del 2021.

LOL: Chi Ride è Fuori

Lo show italiano LOL: Chi Ride è Fuori consiste in una sfida tra dieci comici professionisti, i quali dovranno restare seri per sei ore consecutive e, allo stesso tempo, far ridere i loro avversari. L’obiettivo è aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico.

Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna saranno i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti. I concorrenti di LOL: Chi Ride è Fuori dovranno sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.

Fedez e Mara Maionchi, coinvolti nei panni di conduttori e arbitri, osserveranno l’esilarante gara comica dalla control room. Alla prima risata di uno dei comici scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Vincerà chi per ultimo rimarrà serio, e potrà così donare il montepremi a un ente benefico di sua scelta.

Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo 2

Di ritorno nel 2021 tra le serie Amazon Original anche Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, lo show in cui un gruppo di celebrità deve darsi alla fuga in giro per l’Italia, tentando di mantenere l’anonimato e preservare la libertà per 14 giorni servendosi di risorse economiche limitate.

A dar loro la caccia saranno anche stavolte alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I cacciatori potranno servirsi di qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili alla caccia.

Dinnerclub

Dinnerclub è uno show esclusivo, un travelog culinario con Carlo Cracco, chef stellato e rodato personaggio televisivo. Il suo compito sarà viaggiare per l’Italia in compagnia di sei attori e comici famosi, i quali potranno scoprire l’arte culinaria italiana e imparare dai migliori chef a realizzare la cena perfetta.

Vita da Carlo

La prima collaborazione tra Carlo Verdone e Amazon Studios si traduce in una serie comedy in cui l’attore interpreta una versione romanzata di sé stesso. Ambientata a Roma, Vita da Carlo è creata da Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone e prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro. Nei dieci episodi della serie, il protagonista sarà accompagnato da alcune delle star italiane più famose.

Tutta Colpa di Freud

Ispirata all’omonimo film di Paolo Genovese del 2014, la serie è composta da otto episodi ed è una coproduzione Rti e Lotus Production, con la collaborazione di Amazon Prime Video. Nel cast figurano Claudio Bisio, Caterina Shula, Marta Gastini, Demetra Bellina, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

La storia di Tutta Colpa di Freud, tra le serie Amazon Original attese nel 2021, è quella di Francesco, è uno psicanalista cinquantenne seprato dalla moglie e padre di tre figlie ormai adulte. Quando anche l’ultima sta spiccando il volo, una serie di eventi le riporta tutte e tre al nido. Con il ritorno delle ragazze sopraggiungono anche gli attacchi di panico: lo psicanalista si vede dunqeu costretto ad assumere ansiolitici e andare a sua volta in terapia.

Invincible

Le novità in arrivo su Prime Video nei prossimi mesi comprendono anche Invincible, una serie animata per adulti che racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescente come tanti, ad eccezione di un piccolo dettaglio: suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Iniziando a sviluppare lui stesso dei superpoteri, Mark scopre che la vita di suo padre non è stata così eroica come potrebbe sembrare.

Ispirata agli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invicible è opera di Robert Kirkman di The Walking Dead. Il cast vocale della serie comprende Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Melise, Jason Mantzoukas, Andrew Rannells, Grey Griffin, Kevin Michael Richardson, Khary Payton, Mark Hamill, Seth Rogen, Walton Goggins.

Them

Tra le serie Amazon Original del 2021 figura il nuovo progetto di Lena Waithe: Them. La storia è quella di Henry e Lucky Emory, che decidono di trasferirsi con la famiglia dal North Carolina a un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La casa della famiglia in una strada alberata apparentemente idilliaca diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli.

The Underground Railroad

La nuova serie limitata scritta, diretta e prodotta da Barry Jenkins e ispirata al romanzo La Ferrovia Sotterranea di Colson Whitehead è una delle novità più attese dell’anno. Thuso Mbedu interpreta Cora, Chase W. Dillon veste i panni di Homer e Joel Edgerton quelli di Ridgeway. Gli eventi narrati riguardano il viaggio della giovane Cora alla disperata ricerca di libertà in un Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere fuggita dalla sua piantagione in Georgia per cercare la celebre Ferrovia Sotterranea, Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e guide, costruita in un sistema segreto di tunnel e binari sotto il terreno sudista.

Progetto di Tracy Oliver

Questa single-camera comedy ancora senza titolo seguirà le vite di quattro donne (Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson, Shoniqua Shandai e Tyler Lepley), amiche dai tempi della New York University, alle prese con il sesso, le relazioni e la voglia di raggiungere i loro sogni.

Dom

La prima serie Amazon Original brasiliana si intitola Dom ed è basata su una storia vera. Victor è un giovane tuffatore, che per uno scherzo del destino si ritrova a fare l’agente dell’intelligence militare e a combattere il traffico di droga. Con il passare degli anni, però, si trova faccia a faccia con la disillusione nei confronti di questa guerra senza fine, poiché vede suo figlio Pedro soccombere al nemico che ha combattuto indefessamente: la cocaina. Pedro ne diventa dipendente, oltre a essere uno dei criminali più ricercati di Rio De Janeiro: Pedro Dom.

Manhas de Setembro

Questa nuova produzione brasiliana segue le vicende di Cassandra (Liniker), che ha lasciato la sua città di origine per affermare finalmente la propria identità, quella di donna trasgender libera e indipendente. Dopo anni di silenziosa sofferenza, le cose per lei iniziano a migliorare.

Per la prima volta, ora, Cassandra ha un appartamento e un fidanzato che ama, Ivaldo (Thomas Aquino), e oltre al suo lavoro come corriere in centro a San Paolo riesce a coronare il sogno di interpretare cover di Vanusa, una famosa cantante brasiliana degli anni 70. La sua vita prende una svolta inaspettata quando la sua ex, Leide (Karine Telles), si presenta alla sua porta con un bambino, sostenendo che sia figlio di Cassandra.

The Family Man 2

Di ritorno nel 2021 anche la produzione indiana The Family Man, una serie action che racconta la storia di un uomo borghese al servizio di una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Il suo compito è proteggere il paese dai terroristi, difendendo allo stesso tempo la sua famiglia dall’impatto di un lavoro segreto, profondamente stressante e mal pagato.

I Bought The Farm

Questa serie in otto episodi vede protagonista l’appassionato di motori Jeremy Clarkson alle prese con la gestione di un’azienda agricola di 400 ettari situata nel cuore della campagna britannica. Jeremy, un autoproclamato inetto di città e senza la minima conoscenza agricola dovrà, con qualche aiuto, far funzionare l’azienda in una moderna Gran Bretagna rurale.

The Great Escapists

L’ultima tra le serie Amazon Original già annunciate per il 2021 è The Great Escapists, produzione in sei episodi in cui Richard Hammond e Tory Belleci si ritrovano naufraghi in misteriose circostanze su un’isola deserta e sperduta. Anziché aspettare di essere salvati, i due decidono di prendere in mano la situazione e sfruttare le loro conoscenze ingegneristiche non solo per sopravvivere, ma anche per costruire un meraviglioso parco giochi sull’isola.