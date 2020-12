Si apre uno spiraglio per la riapertura di palestre e piscine anche se con tempi abbastanza dilatati. Il ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora è intervenuto questa mattina 29 dicembre alla trasmissione Agorà su Rai 3. Durante il suo intervento ha parlato espressamente della ripartenza delle attività presso le strutture sportive al chiuso e ha indicato nuovamente il mese di gennaio come momento cruciale per un “quasi” ritorno alla normalità.

Alla domanda specifica sulla riapertura di tanti centri sportivi proprio Spadafora ha dichiarato di ritenere assolutamente fattibile una ripartenza entro la fine di gennaio. Da tempo si parla di un nuovo via alle attività dal 15 gennaio ma la data specifica risulterebbe essere ancora fin troppo prematura. Si preferirebbe dunque attendere un’altra quindicina di giorni, magari per mettere a punto anche protocolli nazionali più dettagliati e condivisi da Governo, Regioni e naturalmente operatori del settore.

Insomma, di qui alla riapertura di palestre e piscine potrebbe dover passare un tempo massimo (all’incirca) di 5 settimane e non di più. Spadafora ha confermato che la ripresa delle attività dovrà avvenire nelle esatte condizioni che indicherà il Comitato tecnico scientifico (Cts). I lavori in questa direzione continuano anche in questi giorni di festa per garantire la massima sicurezza agli sportivi ma anche agli operatori. Come raccontato anche nella giornata di ieri, una soluzione che potrebbe essere messa in campo sarebbe quella delle lezioni individuali garantite sempre in palestre, centri danza e pure piscine. In questo modo, si eviterebbero in ogni caso le occasioni di contatto tra gruppo di iscritti alle varie organizzazioni. Ad accompagnare questa novità ci sarebbero ancora le regole già in uso per gli ingressi contingentati e il divieto di utilizzo degli spogliatoi per le docce.