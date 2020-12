Chicago Fire e Chicago Justice ripartono su Italia1 per la gioia dei fan che a gennaio avranno modo di rivedere i primi istanti, gli intrecci e le passioni dei primi episodi. I primi promo sono già in onda sulla rete giovane del Biscione che annuncia così ai fan l’appuntamento con i primi episodi delle due serie a cominciare da lunedì 4 gennaio. Non ci sarà bisogno di aspettare la fine delle feste per vedere le serie in onda anche se l’orario rimane un po’ ostico per i giovanissimi che avrebbero preferito il pomeriggio e invece dovranno fare i conti con il fatto che l’appuntamento è fissato per il mattino.

In particolare, ad aprire le danze sarà Chicago Fire che a partire dalle 8.30 di lunedì 4 gennaio con i primi tre episodi dal titolo “La squadra”, “Grazie Mon amour” e “Un atto dovuto” in cui durante un’operazione di soccorso, Darden muore. Questo avvenimento genera una forte tensione tra Casey, il caposquadra, e Severide, il capo della squadra di soccorso, che ha ripercussioni anche sul lavoro. I due si incolpano a vicenda per la morte del collega. Mentre Casey ed Hallie affrontano un momento di crisi dovuta alla troppa dedizione della donna per il lavoro, Severide deve affrontare un altro genere di problema: recapitare il messaggio di un uomo morente a sua moglie.

Infine, Casey si occupa di un incidente un po’ strano, come andrà a finire per la vittima e i nostri pompieri?

A seguire, poco dopo le 11.10, andrà in onda Chicago Justice che però salterà il primo episodio, crossover con Chicago Fire e Chicago PD e andrà in onda con il secondo dal titolo Principio di indeterminazione in cui l’agente Atwater, dopo una colluttazione, arresta uno spacciatore, Justin Wilkes, il quale, dopo qualche ora, muore dissanguato in ospedale. Le mancate cure ad opera dei paramedici e dei medici verso il ragazzo gli sono fatali, ma l’unico ad essere indagato proprio l’agente di Chicago PD.