Una serata all’insegna del romanticismo con il film Biancaneve con Lily Collins. Dopo Cenerentola e La bella e la bestia, su Rai1 prosegue la maratona di live action ispirati alle fiabe più famose. A differenza dei due film sopra citati, il lungometraggio diretto da Tarsem Singh non è proprio una rivisitazione del celebre film d’animazione Disney del 1937 (quindi da non considerarsi un live action Disney), ma piuttosto un libero adattamento della fiaba folkloristica Biancaneve e i sette nani.

Inoltre, il film Biancaneve (il cui titolo originale è Mirror Mirror) è da non confondersi con Biancaneve e il cacciatore, in cui il ruolo della principessa protagonista spetta a Kristen Stewart. Prodotto nel 2012, il film di Singh parte con la scomparsa dell’amatissimo Re. La perfida moglie, la Regina Clementianna, assume il controllo del regno e tiene la bellissima figliastra diciottenne, Biancaneve, vera erede al trono, rinchiusa nel palazzo. Ma quando la principessa conquista il cuore di un affascinante e ricco principe di passaggio, la Regina, in preda alla gelosia, relega la ragazza in una foresta vicina. Biancaneve trova ospitalità presso in una casetta in cui vive una simpatica gang di sette nani ribelli e generosi; grazie alla loro amicizia, troverà il coraggio di lottare per salvare il suo paese e spodestare la Regina Cattiva. Insieme ai suoi nuovi amici, Biancaneve parte alla riconquista del trono che le spetta di diritto e del cuore del suo adorato Principe.

Nel cast del film troviamo Lily Collins nel ruolo della principessa Biancaneve; Julia Roberts interpreta la regina Cattiva / Specchio Magico, che non si rassegna al passare del tempo e si impegna a distruggere, ad ogni costo, la bellezza di Biancaneve; Armie Hammer è il Principe Andrew Alcott; Nathan Lane è Brighton; Sean Bean interpreta il Re; Mare Winningham è la panettiera Margaret; Michael Lerner è Il barone; Robert Emms è Renbock.

A interpretare i nani ci sono: Mark Povinelli nei panni di Mezzapinta; Danny Woodburn è Grimm; Jordan Prentice è Napoleone; Ronald Lee Clark è Risata; Sebastian Saraceno è Lupo; Martin Klebba è Macellaio; e Joe Gnoffo interpreta Mangione.

Curiosità: la pellicola è stata candidata al premio Oscar per i migliori costumi di Eiko Ishioka, vincitrice della statuetta nella stessa categoria nel 1993 per il film Dracula di Bram Stoker.

L’appuntamento con il film Biancaneve con Lily Collins è per stasera alle 21:30. Ecco il trailer in italiano: