Arisa annuncia un calendario senza veli, mettendolo tra i sogni nel cassetto che vorrebbe realizzare al più presto. L’artista è una dei 26 Big scelti per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo.

In questi mesi, Rosalba Pippa si è fatta testimone di una lunga campagna di accettazione di se stessi, iniziando a parlare della sua battaglia alla tricotillomania che l’affligge ormai da molti anni. Arisa aveva anche fatto sapere di indossare una parrucca per raggiungere la lunghezza desiderata dopo le rasature periodiche.

Del desiderio di realizzare un calendario, racconta:

“Forse farò un calendario. Io la nudità non la vedo in una maniera morbosa. Io penso che i corpi siano corpi, che siano tutti belli e rappresentino l’identità della persona. Mi piacerebbe a 90 anni, 100 anni, 145 anni, guardarmi indietro e dire: ero bella”.

Pentita dei ritocchini fatti per apparire più bella, Arisa ha deciso di sciogliere tutto per ritornare al suo viso naturale: “La mia bocca ora è originalissima, dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. E dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto”.

E aggiunge:

“Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona”.

Oltre all’impegno con il Festival di Sanremo, Arisa è anche una delle insegnanti di canto della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Non si tratta di un debutto, per lei, che aveva già preso parte a X Factor come giudice. In queste prima settimane di show, lo scontro con gli altri professori è stato continuo e incentrato sulle qualità artistiche degli allievi.