Tutti i concerti de Le Vibrazioni sono rimandati. L’annuncio è stato appena dato sui canali social dal gruppo di Francesco Sarcina, che spiegato i motivi che hanno comportato quest’ulteriore slittamento, causato dall’emergenza Covid ancora nel pieno della sua forza.

Ecco le parole che ha affidato ai suoi canali social:

“Bella gente, è il momento di una comunicazione che speravamo di non dover fare. Purtroppo la situazione è ancora delicata e non possiamo tornare sul palco per i concerti in programma a gennaio e febbraio. Ce la stiamo mettendo tutta per riprogrammare ogni singola data, ma è giusto dirvi che i possessori dei biglietti saranno interamente rimborsati qualora dei concerti dovessero saltare. Ci vuole solo pazienza, prima o poi torneremo a spettinarvi per bene!”