Adriano Celentano difende Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, nelle ultime ore, è oggetto di polemiche a seguito del gesto promosso sui social nel giorno del V-Day di domenica 27 dicembre. De Luca, infatti, ha scelto di sottoporsi volontariamente al vaccino anti Covid facendo arrabbiare anche alcuni colleghi politici.

Fra questi c’è Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, che in una nota ha parlato di “abuso di potere” per sottolineare che i vaccini arrivati in Campania erano destinati al personale sanitario. De Luca ha documentato tutto sui social per mostrare agli elettori che ricevere il vaccino contro il Coronavirus è importante e determina un cambiamento di rotta della pandemia.

A parlare di abuso di potere, tuttavia, non è stato soltanto De Magistris ma anche esponenti delle fazioni politiche opposte (dalla Lega a Fratelli d’Italia) che hanno accusato il governatore della Campania di aver saltato la fila sottraendo un vaccino ai destinatari prioritari, ovvero i medici e gli infermieri. Su questo argomento è intervenuto il Molleggiato: nelle stories di Instagram Adriano Celentano difende Vincenzo De Luca e offre una chiave di lettura diversa da quella imposta dalle polemiche.

C’è da dire, prima di riportare le parole spese da Celentano, che lo stesso De Luca aveva parlato di “dare il buon esempio“ per tentare di spegnere i cori di protesta e lo aveva fatto alcune ore dopo il post che ha scatenato le polemiche. Nella sua nota il Molleggiato ha specificato di essere amico di De Magistris ma ha aggiunto che il gesto del governatore della Campania è servito per rassicurare tutti gli scettici che vedono nel vaccino un intervento non sicuro per la prevenzione del virus Sars-CoV-2.

Non è la prima volta che il Molleggiato, dal suo canale Instagram Celentano Inesistente, si pronuncia sulla pandemia: nei mesi scorsi aveva consigliato a tutti di non assembrarsi. Ecco le parole con cui Adriano Celentano difende Vincenzo De Luca: