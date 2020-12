4 Ristoranti e Alessandro Borghese sono pronti ad occuparsi di un’altra ricerca, quella che premierà la cozza di Cervia migliore e anche il ristorante della Riviera Romagnola che saprà cucinarla meglio. Ad attendere il nostro chef ci saranno una lunga distesa di ombrelloni e mare della “spiaggia d’Italia” ma, soprattutto i ristoranti gourmet dove la gustosa cucina romagnola convive con ingredienti genuini e di altissima qualità. L’appuntamento con 4 Ristoranti e Alessandro Borghese è fissato per oggi, martedì 29 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno quando allo scontro andranno Monica con Maré, Danilo con Ricci di Mare, Andrea con Cala Zingaro, e, infine, Piero con Peperittima.

Come al solito saranno proprio i 4 ristoratori a dare i propri voti ai rivali tenendo conto delle 4 categorie i base ovvero il menù, il servizio, il conto e la location. Come sempre toccherà poi ad Alessandro Borghese confermare o ribaltare il risultato aggiungendo anche i voti per quella che è la categoria special ovvero, in questo caso, la cozza di Cervia. In palio per il vincitore l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da spendere nella propria attività

Quali sono le location di 4 Ristoranti oggi, 29 dicembre?

MARÉ (Cesenatico): Monica (43 anni), di padre romagnolo e mamma mantovana, è nata a Vigevano e gestisce il ristorante accogliente e raffinato in cui si pone grande attenzione al lato estetico, alla cura del dettaglio e alla continua ricerca nell’arredo. I piatti sono raffinati e ricercati così come le materie prime utilizzate.

RICCI DI MARE (Miramare di Rimini): Danilo (52 anni), nato da una famiglia di pescatori e bagnini, è il titolare e si autodefinisce “un patacca”, il suo ristorante è della sua famiglia dal 1947. Nel 1992, dopo aver visto che i panini e le piadine fatte dalla mamma nel baretto del lido andavano alla grande, decide di aprire un ristorante sulla spiaggia. Lui stesso è pescatore e i suoi piatti non prescindono mai dal pesce fresco.

CALA ZINGARO (Milano Marittima): Andrea (33 anni) è il titolare che ha abbandonato il mondo della moda per la ristorazione. Il ristorante è arredato con gusto, stile e attenzione alla ricerca dei materiali. Il servizio in sala è informale ma sempre attento.

PEPERITTIMA (Milano Marittima): Piero (56 anni) è il gestore nato e cresciuto in una famiglia di albergatori, nel 2010 decide di buttarsi nell’avventura dello stabilimento con sua moglie Angela, ex infermiera svizzera conosciuta sulle spiagge romagnole puntando sulla cucina tradizionale e prodotti a chilometro zero.