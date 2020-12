Tra i fatti di cronaca delle ultime ore, troviamo anche la notizia dell’uomo che esplode dopo il vaccino contro il Covid. La vicenda, apparentemente, riguarda una persona di Roma, almeno stando al sito Fonteverificata, ma si scopre in pochi minuti che si tratta dell’ennesima bufala a proposito del rimedio contro il virus lanciato sul mercato da Pfizer. Ieri abbiamo condiviso sul nostro magazine alcune informazioni extra, in modo da contestualizzare meglio quanto avvenuto nel weekend. La somministrazione delle prime dosi, come si poteva facilmente immaginare, ha fatto molto rumore.

Cosa sappiamo sull’uomo che esplode dopo il vaccino contro il Covid a Roma

Sui social, in tanti hanno dato incredibilmente per scontato che potesse trattarsi di una notizia vera, ma Fonteverificata non è altro che un sito creato da un comico. Si tratta di un personaggio che da sempre viene etichettato come “troll“, utilizzando il gergo di Facebook, a proposito di coloro che tendono a prendere in giro chi ha la propensione a credere a tutto ciò che legge in rete. Ed è andata così anche stavolta: tanti italiani hanno ricondiviso la notizia di cronaca “uomo esplode dopo il vaccino”.

Alcuni siti hanno già preso in esame la vicenda, come nel caso di Attualissimo, che al contrario di alcuni utenti Facebook è risalito all’origine della storia, individuando il troll in questione. Il fatto stesso che qualcuno creda ad una vicenda del genere, la dice lunga sul fatto che in Italia ci sia la tendenza a dar retta a chiunque, pur di vedere rafforzate le proprie convinzioni sul vaccino Covid. Soprattutto in relazione al prodotto Pfizer, a loro dire arrivato sul mercato prima del dovuto.

Dunque, se trovate sui social l’articolo secondo cui un uomo esplode dopo il vaccino Covid a Roma, sappiate che siete al cospetto di una bufala. Cercate di fare una selezione di siti dai quali attingere notizie del genere, sia per evitare brutte figure, sia per essere informati in modo corretto su un tema tanto delicato.