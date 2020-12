C’è da stare davvero allegri con le ultime offerte Amazon dell’anno: soprattutto i fan Apple possono contare su un paio di promozioni davvero invitanti che riguardano i loro dispositivi preferiti, tra l’altro anche l’ultimissimo iPhone 12. Dopo una prima occhiata fornita nel weekend natalizio sugli sconti destinati ai melafonini, ecco un paio di nuove proposte per i device progettati a Cupertino, in California.

L’ultimissimo iPhone 12, lanciato solo lo scorso autunno, è anch’esso al centro degli sconti di quest’ultimo scorcio del 2020. Nonostante il suo lancio recente, c’è un risparmio che lo interessa davvero da vicino. Il modello standard da 64 GB è proposto sul popolare e-commerce a 930 euro. Rispetto al valore di listino del melafonino, lo sconto è di una decina di euro ma è comunque anomalo: negli anni scorsi, in effetti, qualsiasi top di gamma Apple non è stato quasi mai protagonista di tagli di costo prima di svariate settimane post lancio. Quest’anno, al contrario, la “svalutazione”, seppur minima, è cominciata prima del tempo. Motivo in più, insomma, per approfittarne. L’aspetto positivo di questa proposta è anche la consegna in tempi celeri del prodotto, nell’ipotesi peggiore, entro e non oltre il 7 gennaio. Non c’è poi naturalmente alcun costo di spedizione.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Il modello Apple che al contrario, tra le offerte Amazon di fine anno ora di scena, subisce un deciso taglio di prezzo (ancora) è l’iPhone SE. Benché il modello sia pure recente, il suo valore commerciale è sceso addirittura a meno di 388 euro nella taglia da 64 GB. Un risparmio importante considerando il valore di listino di ben 499 euro. In promozione c’è addirittura la variante di 128 GB che è acquistabile a solo qualche euro in più, ossia 409 euro. Nel primo caso il pacco arriverebbe entro il 7 gennaio, nel secondo bisognerebbe attendere solo qualche giorno in più ossia fino al 14 gennaio. I costi di consegna sono naturalmente azzerati.

Apple iPhone SE 2a Generazione, 64GB, Nero (Ricondizionato) Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)