Non si confronteranno e non si scambieranno consigli, Olivia Colman e Imelda Staunton, nel passaggio di testimone in vista di The Crown 5: l’attrice premio Oscar per La Favorita ha svestito i panni di Elisabetta II, indossati nelle ultime due stagioni, e li passerà alla nuova interprete della Regina da anziana, ma senza darle consigli su come approcciarsi al ruolo.

“Non ho parlato con Imelda e non oserei offrire alcun consiglio su come interpretare la Regina“, ha rivelato Olivia Colman parlando a Radio Times, dopo aver detto addio alla serie con la quarta stagione che ha debuttato il 15 novembre scorso su Netflix (qui la nostra recensione). The Crown 5 e 6, ultime due stagioni del period drama di Peter Morgan, avranno la Staunton come Regina e un cast completamente rinnovato, come ormai da tradizione. Olivia Colman cederà il testimone all’attrice di Harry Potter, sicura che non avrà bisogno dei suoi suggerimenti: per entrare nella parte: “Imelda è straordinaria e farà tutto molto meglio di me. Non vedo l’ora di vederla all’opera” ha concluso la Colman.

Per lei lasciare spazio ad un’altra attrice in The Crown 5 è decisamente un sollievo – così l’ha definito in un video d’addio alla serie – visto il carico emotivo che una tale esperienza comporta. Per non parlare del fatto che interpretare una super donna come Elisabetta II, la più longeva monarca vivente, ha voluto dire per la Colman calarsi in una personalità completamente opposta alla propria.

La regina è forte come l’acciaio, che penso sia una cosa straordinaria. È una superumana, il che è molto lontano da me. Rimanere nella sua mentalità stoica è sempre stata una sfida perché sono molto emotiva e piango molto. Ogni volta che qualcuno dice qualcosa di triste, scoppio in lacrime. Se vedo la foto di un cucciolo scoppio in lacrime. Sento che la regina potrebbe naturalmente volerlo fare, ma non le è permesso, quindi non l’ho fatto.

Imelda Staunton subentra alla Colman in The Crown 5 e 6 affiancata da Lesley Manville nei panni della principessa Margaret, Jonathan Pryce come il Principe consorte Filippo, Elizabeth Debicki nei panni di Lady Diana e un Carlo ancora in via di definizione (si vocifera che la scelta possa ricadere su Dominic West).