Ci sono delle novità relative alla possibile riapertura di palestre e piscine in questi giorni immediatamente successivi al Natale. Le associazioni di categoria ma anche tantissimi sportivi premono per la riapertura degli impianti e rispetto a quanto detto nei giorni scorsi forse qualcosa si muove. La soluzione per un ripristino delle attività dopo il 15 gennaio (data in cui scadono gli effetti dell’attuale DPCM) potrebbe essere quella delle lezioni individuali adottate in ogni caso, da nord a sud, come unico protocollo nazionale valido.

Come riporta anche IlGiornale.it, nonostante le festività natalizie, si starebbe lavorando ad un protocollo nuovo di zecca con cui approcciarsi con l’inizio del nuovo anno 2021. Gli operatori del settore, sulla base anche delle ultime indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), sarebbero pronti a proporre quanto segue: lezioni individuali in palestra ma anche in piscina dove sarebbe occupata una sola corsia per volta. Resterebbe di conseguenza valida la politica degli ingressi estremamente contingentati. Almeno per la palestra ancora, gli spogliatoi resterebbero inaccessibili con l’impossibilità di farsi la doccia nelle strutture.

Di certo è tutto da capire se un protocollo del genere per la riapertura palestre e piscine potrebbe essere accettato dal Governo. Quest’ultimo sembrerebbe essere propenso ad essere tanto cauto proprio nella ripresa delle attività sportive al chiuso. Naturalmente, sulla questione, ci sarà da accordarsi anche con le Regioni, nel tentativo di mettere in campo misure condivise su tutto il territorio nazionale. Preoccupa molto l’indice Rt salito sopra quota 15 in questa prima fase delle feste natalizie e che si teme possa avare un’ulteriore impennata proprio a ridosso del 15 gennaio, come naturale conseguenza delle maggiori occasioni di incontro che stiamo vivendo in queste feste. Insomma, la strada sembra tutta in salita per gli sportivi del nostro paese. I loro allenamenti presso i centri sportivi abilitati da nord a sud della penisola sono tutt’altro che scontati.