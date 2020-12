Subito dopo Natale si tirano le somme per i problemi con le spedizioni SDA di Poste Italiane. Tanti pacchi sarebbero dovuti arrivare prima del 25 dicembre come regali da mettere sotto l’albero o come merce necessaria per qualsiasi altro motivo. Eppure, lo strumento di tracciamento presente sul sito del corriere ancora segnala tante consegne in giacenza presso i magazzini. Nei peggiori casi, addirittura delle spedizioni risultano effettuate ma non risultano giunte al destinatario ma così in realtà non è.

Passato il primo weekend natalizio, c’è una vera e propria pioggia di reclami all’indirizzo degli account social di Poste Spedizioni. In particolare il profilo Twitter dedicato è stato preso di mira dalle prime ore di oggi 28 dicembre per richiesta di assistenza nel caso di pacchi non giunti a destinazione. Non c’è dubbio che la gran mole di richieste di consegne abbia mandato in tilt il servizio quest’anno più che mai. Nelle festività 2020, in effetti, la base clienti sarà aumentata notevolmente anche a causa della pandemia Covid-19 e dunque per la necessità di consegnare doni e presenti, laddove le persone fisiche non hanno avuto la possibilità di spostarsi.

Tutti i modi per ottenere assistenza

Chiarita la gravità dei problemi con la spedizione SDA, quali sono le modalità per ottenere assistenza per cercare di ricevere finalmente un proprio pacco? Le soluzioni sono diverse, oltre quella già indicata del profilo Twitter che comunque fornisce supporto dedicato. Eccole elencate:

compilare il form di assistenza sul sito SDA Spedizioni;

ottenere assistenza via Skype (ma solo in inglese) attraversi il seguente collegamento;

chiamare il numero verde 800.33.66.22, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 e fino alle 20.

Va chiarito, per finire, che in caso di problemi con le spedizioni SDA di Poste alla fine non risolti, il cliente privato potrà accedere alla procedura di conciliazione che segue la seguente regolamentazione.