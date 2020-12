Non è stata ancora presentata la famiglia dei Samsung Galaxy S21, i prossimi top di gamma del colosso di Seul di cui ormai tutto si conosce (restando sempre in attesa dell’ufficialità). Come riportato da ‘SamMobile‘, negli Stati Uniti sarebbe anche già possibile pre-ordinare i dispositivi, avendo già alcuni utenti ricevuto la notifica dall’app Samsung Shop, che li ha appunto informati della possibilità di procedere al pre-ordine. Tutto quanto bisogna fare, nel caso, è selezionare il tasto ‘Reserve‘, ed accettare i termini e le condizioni che di lì a poco appariranno a schermo (vi consigliamo sempre di dargli una lettura veloce).

L’azienda sudcoreana, inoltre, garantisce alcuni benefit per coloro che decideranno di pre-ordinare i Samsung Galaxy S21, come negli esempi a seguire: 60 dollari per l’acquisto di accessori sullo shop ufficiale e 10 dollari subito se si optare per il pre-ordine dall’applicazione. Il colosso di Seul offre anche la possibilità di dare in permuta il proprio usato, per un valore fino a 700 dollari (chiaramente a seconda del tipo di smartphone ed alle sue condizioni). Una campagna che ben conosciamo anche nel nostro Paese, e che l’OEM riserverà sicuramente anche a noi al momento opportuno (generalmente il prodotto viene prima presentato, e poi illustrati i dettagli della permuta).

Precisiamo che i pre-ordini dei Samsung Galaxy S21 sono aperti solo negli Stati Uniti, peraltro per pochi utenti. In Italia ancora non è possibile procedere, né sono stati individuate le tempistiche esatte per allinearsi al mercato americano (in linea generale potrebbe volerci ancora qualche giorno, quindi vi consigliamo di avere ancora un altro po’ di pazienza). Siete per caso tra quelli intenzionati a comprare uno dei tre Samsung Galaxy S21 al day-one? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.