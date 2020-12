Le prime anticipazioni su Power Book 3: Raising Kanan arrivano a pochi giorni dalla messa in onda del finale di stagione di Power Book 2: Ghost. Creata da Sascha Penn, la serie è una nuova incursione nel Powerverse e riporta il pubblico negli anni ’90 per raccontare la storia di Kanan Stark (50 Cent), morto a causa degli intrighi orditi alle sue spalle da Ghost (Omari Hardwick), Tasha (Naturi Naughton) e Tariq (Michael Rainey Jr.).

Sapete com’è andata a finire, ma non com’è iniziata. Questa è la mia storia, rivela 50 Cent nel primo teaser della serie. A interpretare il giovane Kanan Stark nel secondo prequel di Power è Mekai Curtis; nel cast anche Omar Epps (House), London Brown (Ballers) e Joey Bada$$ (Mr. Robot).

Dal primo teaser di Power Book 3: Raising Kanan emergono già alcuni dettagli sul contesto della serie. Le fotografie su cui si apre la clip sono delle istantanee dal passato di Kanan: dall’infanzia nel Southside Jamaica del Queens agli anni trascorsi al fianco degli amici di una vita, si notano alcuni accenni agli eventi e agli individui che infine condurranno alla sua morte.

Power Book 3: Raising Kanan e Power Book 4: Force sono attese rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Il rallentamento alla produzione dovuto ai tanti stop imposti dalla pandemia di Coronavirus non sembra aver scoraggiato il produttore 50 Cent. Quando ho avuto l’idea di creare l’universo di Power sapevo che avrebbe avuto successo per molti motivi, e sono felice che i fan siano d’accordo con me. Aspetto con ansia di svelare al più presto Power Book 3: Raising Kanan e Power Book 4: Force, ha commentato in un’intervista all’Hollywood Reporter.

Che lo stesso 50 Cents, come anche l’intero team di produttori e il network Starz, continuino a credere nel potenziale del Powerverse è parso più evidente che mai al momento del recente rinnovo di Power Book 2: Ghost. Il successso immediato di Ghost è merito della qualità delle narrazioni di Courtney, della forza del franchise di Power e della lealtà dei nostri incredibili fan, ha spiegato Christina Davis di Starz.

Quel che Courtney, Curstis e il loro team sono riusciti a fare creando l’universo di Power è a dir poco straordinario. Sarà un privilegio poter proseguire il viaggio di Power con il pubblico, e non vediamo l’ora di esplorare questo mondo ancora più in profondità e per molte stagioni a venire, ha proseguito.

L’entusiasmo del network non è certo infondato. Per Courtney Kemp, già al timone della serie originale, l’ambizione è sempre stata un pilastro del franchise. Stiamo sviluppando [l’universo di Power] come fa la Marvel [con i suoi], con vari personaggi che vanno e vengono dalle varie serie, spiegava all’EW. Quindi ci saranno dei crossover e i personaggi preferiti del pubblico torneranno in scena; li rivedremo anche se non avranno degli spin-off personali. Stiamo provando a farlo per i fan, per dar loro quello che vogliono.

Il cast completo di Power Book 3: Raising Kanan conta su Curtis Jackson, Patina Miller, Omar Epps, London Brown, Malcolm Mays, Shanley Caswell, Lovie Simone, Toby Sandeman, Joey Bada$$ and Hailey Kilgore. Additional cast members including Quincy Brown, Ade Chike Torbert, Natalee Linez e Annabelle Zasowski.

Questo il primo teaser trailer di Power Book 3: Raising Kanan: