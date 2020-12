Le reazioni allergiche al vaccino Covid che alcuni soggetti hanno sviluppato in seguito alla somministrazione potrebbero ricollegarsi al composto ‘polietilenglicole’, conosciuto anche come PEG. Come riportato dal ‘corriere.it‘, le autorità sanitarie stanno ancora studiando la situazione (la Pfizer sta facendo altrettanto). Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca sui prodotti biologici della Food and Drug Administration Usa (FDA), ha confermato che il PEG, anche se raramente, può essere collegato alle reazioni allergiche.

Il composto è reperibile in shampoo, dentifrici ed in molte altre merci. La diversa suscettibilità alle reazioni allergiche al vaccino Covid potrebbe dipendere dalla sensibilità che alcune persone possono presentare per la presenza nel loro organismo di elevati livelli di anticorpi contro il PEG. Il composto fa parte, in entrambi i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, dell’involucro grasso che avvolge l’RNA messaggero, ossia il maggior ingrediente del preparato. Appena l’mRNA entra nelle cellule, dà loro indicazioni su come creare una proteina che ricalchi quella spike, la stessa che ricopre la superficie del Coronavirus. Da questo scaturisce la risposta immunitaria che ci difende poi dagli attacchi del Covid-19, in caso di esposizione all’agente virale del nostro organismo.

L’involucro grasso che include il PEG, ritenuto come possibile responsabile delle reazioni allergiche al vaccino Covid, assicurare che l’mRNA superi la membrana cellulare. Il composto non era mai stato impiegato prima nei vaccini, pur essendo utilizzato in molti medicinali. Le prossime ricerche verranno effettuate su persone con un alto numero di anticorpi anti-PEG, o che comunque hanno sviluppato importanti reazioni allergiche a farmaci o altri vaccini in tempi antecedenti. Sono attese diverse fiale di vaccino Covid in Italia, come evidenziato dai numeri ufficiali per trimestre fino al 2022 di cui si parla in questo articolo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.