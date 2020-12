Arrivano ancora una volta novità importanti per quanto riguarda la proroga bonus facciate 2021 in Italia, in relazione ad agevolazioni fiscali che non verranno mandate in pensione il prossimo anno. Alcune informazioni importanti, sotto questo punto di vista, le abbiamo già condivise la scorsa settimana, ma è chiaro che oggi sia molto importante tornare su un argomento estremamente delicato nel nostro Paese. La Legge di Bilancio approvata per i prossimi dodici mesi, in sostanza, preserva diverse misure fiscali concepite per rendere migliore la vita degli italiani.

Le notizie di fine anno sulla proroga al bonus facciate 2021 in Italia

Cosa sappiamo oggi 28 dicembre sulla proroga al bonus facciate 2021 in Italia? Nelle ultime ore, fondamentalmente, è arrivata l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, con il provvedimento a questo punto passato al Senato. Qui, come tutti sanno, dovrà esserci un’ulteriore approvazione per la Legge di Bilancio 2021, con appuntamento fissato entro la giornata di mercoledì. Solo in questo modo si verranno a creare i presupposti affinché venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

Quattro le agevolazioni cruciali che, fino a questo momento, sono state approvate anche per il prossimo anno. In primo luogo, abbiamo gli aiuti in materia di riqualificazione energetica, con un focus specifico sugli impianti di micro-cogenerazione. Oltre agli ecobonus, attenzione anche al bonus casa, vale a dire il recupero del patrimonio edilizio, al bonus mobili (agevolazioni per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici), fino ad arrivare appunto alla proroga bonus facciate 2021, di cui si parla tanto da alcune settimane a questa parte.

Dunque, si mettono bene le cose per tutti coloro che speravano nella proroga bonus facciate 2021, ma ulteriori dettagli riguardanti la Legge di Bilancio arriveranno solo nelle prossime settimane. Solo con la pubblicazione in Gazzetta potremo muoverci in piena consapevolezza qui in Italia.