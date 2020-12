In piene feste natalizie, oggi 28 dicembre, non funziona Sky per alcuni clienti. Non si tratta di un vero e proprio down del servizio, semmai di malfunzionamenti particolari che riguardano alcuni utenti e non altri, tra l’altro con specifiche casistiche. Ad esempio accade che lo schermo del televisore sia tutto blu al momento dell’accesso alla piattaforma satellitare o che si visualizzi la dicitura relativa all’errore 71. Cosa sta succedendo più esattamente dalle prime ore di questa mattina? Cerchiamo di capirlo.

Complice forse anche il mal tempo di oggi che sta interessando in modo particolare soprattutto il nord e il centro Italia, il servizio satellitare starebbe mostrando qualche falla come segnalato anche dal portale Downdetector. Le segnalazioni sono contenute e dunque nell’ordine delle decine ma ci sono clienti che visualizzano lo schermo solo blu: al posto dei loro canali e programmi preferiti non possono far nulla se non effettuare più tentativi di accesso e magari anche provare la strada dello spegnimento e della riaccensione del decoder.

Ad alcuni non funziona Sky oggi anche perché visualizzano l’errore 71 sul loro televisore. Quest’ultimo, genericamente, indica un problema all’hard disk del decoder. Dunque per risolvere e superare l’anomalia è utile staccare proprio l’alimentazione del decoder e riattaccarla. Bisognerà attendere qualche minuto e poi provvedere alla riaccensione e dunque verificare se il problema persiste oppure no.

Anche se non funziona Sky per alcuni clienti in queste ore, almeno al momento di questa pubblicazione, non esistono feedback del team della piattaforma satellitare in merito alle anomalie. Non mancheranno nuovi aggiornamenti a questo primo approfondimento non appena disponibili.

Aggiornamento 13:00 – Purtroppo Sky non funziona, almeno nei casi specifici su selezionati, da svariate ore e dunque dalle ore 8 di questa mattina. Mancano ancora dei riscontri ufficiali sulle difficoltà in corso. Per fortuna, in ogni caso, le anomalie continuano a risultare circoscritte.