Maria de Filippi al Grande Fratello Vip 2020 e non come concorrente ma per una sorpresa speciale ai protagonisti del programma. In molti sono convinti che il suo ruolo sia quello del famoso people show che la vede come protagonista e già tutti immaginano una bella busta da lettera per far incontrare qualcuno che magari non si parla più, che siano proprio Andrea Zelletta e Natalia Paragoni i protagonisti di questo momento? Il tronista ha ricevuto uno strano regalo dalla fidanzata ed è andato in tilt convinto che ci sia qualcosa di non detto, toccherà alla sanguinaria sistemare le cose questa sera?

Altro tema caldo della puntata di questa sera sarà la possibile eliminazione di uno tra Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini e Samantha de Grenet. Queste ultime due potrebbero ricevere una tirata d’orecchio prima di affrontare le nomination visto che in questi giorni hanno usato espressioni poco felici parlando di Stefania Orlando e Adua del Vesco, cosa dirà loro Alfonso Signorini?

Gran parte della puntata sarà incentrata come sempre sulle donne di Pierpaolo Pretelli. Appena liberatosi di Elisabetta Gregoraci, l’ex velino in versione coccolone ha trovato riparo in Giulia Salemi con la quale, complice il gioco sotto il vischio voluto dalla produzione, si sono scambiati i primi baci facendo infuriare anche Selvaggia Roma. Proprio sui social quest’ultima ha accusato l’ex velino di essere un po’ una banderuola di dedicarsi alla donne di turno senza personalità e nemmeno il coraggio delle proprie scelte, lei ed Elisabetta Gregoraci avranno modo di dire la loro a Pierpaolo?

Non mancheranno poi le nuove nomination ma anche il resoconto di quello che è successo questa settimana in casa dove i vipponi hanno vissuto il loro Natale da reclusi con i regali di parenti e amici.