Sbarca in prima visione in chiaro alla fine delle feste, dopo quasi un anno di attesa, Made in Italy su Canale5: la serie internazionale sulla nascita della moda in Italia sarà in onda da mercoledì 13 gennaio sull’ammiraglia Mediaset, in prima serata.

Già disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, l’arrivo di Made in Italy su Canale5 è stato rimandato più volte in attesa della collocazione di palinsesto ideale. La scelta è ricaduta sul mercoledì sera dell’inverno 2021, all’inizio del secondo periodo di garanzia della stagione televisiva.

Made in Italy su Canale5 porterà la storia di Irene Mastrangelo (Greta Ferro), figlia di modesti immigrati del Sud, che nel 1974 vive a Milano e per potersi mantenere e pagare gli studi all’università decide di rispondere all’annuncio di lavoro di una rivista di moda, Appeal. Quel primo approccio con la moda milanese in quegli anni, le farà vivere i grandi cambiamenti del settore in un epoca di fermento e creatività che avrebbero dato vita al made in Italy come marchio di garanzia di qualità e stile. Un momento storico in cui una generazione di straordinari stilisti, geniali e ribelli, sarebbe riuscita ad affermare il proprio concetto di moda in tutto il mondo. Con Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferrè Il percorso professionale di Irene, il rapporto con la caporedattrice visionaria e appassionata Rita Pasini (Margherita Buy) e l’evoluzione della sua vita privata, permettono agli spettatori di rivivere un momento storico dal fervore creativo irripetibile, fatto di grandi cambiamenti ma anche di aspri conflitti sociali.

Nell’ampio cast di Made in Italy su Canale5 anche Marco Bocci, Claudia Pandolfi, Eva Riccobono, Stefania Rocca, Raoul Bova, Enrico Lo Verso, Bebo Storti, Nicoletta Romanoff, Andrea Bosca e molti altri. La regia è di Luca Lucini e Ago Panini.

Il debutto di Made in Italy su Canale5, con una programmazione in 4 serate, arriva oltre un anno dopo l’esordio del period drama su Amazon Prime, che l’ha lanciata sul mercato internazionale nel settembre 2019. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.