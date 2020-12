Per Cesare Bocci è la fine di una lunga era televisiva, almeno per quanto riguarda Il Commissario Montalbano. L’incertezza sul proseguire o meno con la fiction era già nell’aria questa estate, quando Luca Zingaretti, che da oltre vent’anni veste i panni del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, aveva dichiarato: “Ho bisogno di tempo per riflettere”.

Dopo la morte dello storico regista della fiction Rai Alberto Sironi, dello scrittore di Empedocle e poi dello scenografo Luciano Ricceri hanno fatto il resto. Zingaretti ha preso in mano le redini di Montalbano, cimentandosi sia davanti che dietro la macchina da presa, ma il futuro non è limpido per il commissario di Vigata.

In un’intervista con Il Fatto Quotidiano, Cesare Bocci si è sbottonato a proposito della fiction Rai, parlando anche dei suoi prossimi progetti. E pare proprio che tornare nei panni di Mimì Augello, braccio destro di Salvo Montalbano, sia un capitolo chiuso. L’attore è su Mediaset con la nuova fiction I fratelli Caputo, dove recita al fianco di Nino Frassica (anche lui storico attore di un’altra fiction Rai di successo, Don Matteo, che il prossimo anno tornerà con la stagione 13), e lo vedremo alla conduzione del programma culturale Viaggio nella Grande Bellezza.

Una cosa è certa: con l’episodio Il metodo Catalanotti, già girato quest’anno, cala il sipario su Mimì Augello. “Il mio cuore mi dice che si è chiusa un’epoca, per altro in maniera alta ed enorme”, ha dichiarato Cesare Bocci a Il Fatto, ammettendo: “Montalbano in fondo è finito quando è morto Alberto Sironi: non c’è più lui, non c’è più quel gigante di Camilleri e nemmeno lo scenografo Luciano Ricceri.”

Il metodo Catalanotti non è l’ultima avventura di Montalbano. C’è infatti Riccardino, uscito dopo la morte di Camilleri: “Quello segna la fine di Montalbano, che sul finale si dissolve. Ma come personaggio non mi riguarda, perché nel libro Mimì è in ferie. Per me sono stati vent’anni clamorosi, vissuti nella consapevolezza del grande privilegio di lavorare con professionisti immensi.”

Bocci ha condiviso anche un ricordo di Camilleri: “Andai a presentarmi e gli dissi: «Buongiorno sono Cesare, faccio Mimì». Lui mi rispose: «Lo so chi sei. Tu ieri sera hai fatto piangere a me e a mia moglie». I suoi complementi li porterò per sempre nel cuore.”

Non è ancora ufficiale la fine di Montalbano nel 2021, dato che i vertici Rai non sembrano aver deciso. I fan sperano in nuovi episodi (c’è da adattare anche Il cuoco dell’Alcyon), ma le possibilità di vederli sullo schermo vacillano.