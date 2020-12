Lunedì 28 dicembre torna in onda coi nuovi episodi in prima tv assoluta la miniserie Maria Teresa su Rai3, film storico che racconta la storia di Maria Teresa d’Asburgo, figlia primogenita di Carlo VI d’Austria e moglie del duca di Lorena, Francesco Stefano.

Dopo la prima parte già trasmessa da Rai3 nell’estate 2019 e disponibile sul portale Raiplay, la miniserie Maria Teresa torna in onda con la seconda stagione della storia della ribelle e indomita Maria Teresa d’Asburgo: innamorata dell’uomo che sarebbe diventato Imperatore del Sacro Romano Impero, non si diede per vinta finché non le venne concesso di sposare Francesco III Stefano. Pur inusuali per una donna dell’epoca, i suoi studi di storia politica furono l’altra grande passione di Maria Teresa: l’accanimento con cui vi si dedicò le avrebbe consentito di regnare degnamente e con competenza dopo la successione al trono d’Austria alla morte del padre.

Affascinante personaggio storico, nella sua vita oltre al ruolo di arciduchessa regnante d’Austria Maria Teresa d’Asburgo ha ricoperto le cariche di re apostolico d’Ungheria, regina regnante di Boemia, Croazia e Slavonia, duchessa regnante dei ducati di Parma e Piacenza, di quelli di Milano e Mantova ed stata inoltre granduchessa consorte di Toscana e imperatrice consorte del Sacro Romano Impero poiché sposata con Francesco I.

Coproduzione internazionale del 2017 che ha coinvolto Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia e Ungheria, la miniserie Maria Teresa è diretta da Robert Dornhelm ed interpretata da due attrici nei panni della protagonista: Stefanie Reinsperger è l’arciduchessa da adulta, mentre Marie-Luise Stockinger la interpreta da fanciulla.

Originariamente realizzata col formato da 4 episodi, la prima stagione della miniserie Maria Teresa è stata trasmessa in Italia in due parti e così suddivisa è stata resa disponibile nel catalogo di Raiplay. La seconda stagione debutta durante le feste su Rai3 in due serate, lunedì 28 e martedì 29 dicembre, in prima serata a partire dalle 21.20.