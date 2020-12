Pare stia tornando alla ribalta una truffa che si alimenta tramite il solito virus WhatsApp, in relazione al famoso messaggio che contiene un codice a 6 cifre dal quale dobbiamo stare assolutamente alla larga. In particolare, ci sono segnalazioni secondo cui gli utenti avrebbero ricevuto da apparenti contatti la notifica di una nuova chat contenente inviti del genere: “Ciao, ti ho inviato per errore un codice a 6 cifre, potresti ricordarmelo?“. Tali soggetti utilizzano la foto solitamente scelta da una persona a noi vicina, nel tentativo di ingannarci e di indurci in errore.

In cosa consiste il virus WhatsApp dal messaggio con codice a 6 cifre

In particolare, considerando la situazione che si è venuta a creare, diventa fondamentale conoscere bene le dinamiche di questo virus WhatsApp, imparando a non cascare nella truffa che prevede l’inoltro da parte vostra del messaggio con codice a 6 cifre. La persona che vi contatta in chat nelle modalità spiegate in precedenza, infatti, non è un vostro amico, ma un malintenzionato che sta provando a farsi dare il codice per autenticarsi al vostro codice WhatsApp. In realtà, siete gli unici a poterlo avere, essendo associato al vostro numero di telefono, ma inoltrandolo al finto amico, gli darete il controllo totale della vostra utenza.

Morale della favola? Estrema attenzione al virus WhatsApp che viene segnalato in giro per l’Italia. Qualora doveste ricevere il messaggio in cui vi si chiede l’inoltro del codice a cifre, sappiate che quella stringa riguarda incredibilmente il vostro account. Assecondando la richiesta, consegnerete la vostra utenza a soggetti terzi, esponendovi anche a conseguenti problemi extra di sicurezza.

Situazione dunque molto insidiosa, soprattutto per chi ha meno dimestichezza con questioni del genere. Il virus WhatsApp qui è subdolo e potrebbe essere trasmesso con l’inganno da soggetti che si spacciano per amici, magari dopo aver violato il loro account e puntando sul codice a 6 cifre.