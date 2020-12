Continua l’appuntamento con i classici Disney durante le feste. Dopo quello dedicato a Cenerentola, stasera è la volta del film La bella e la bestia, live action del 2017 diretto da Bill Condon, nonché remake del celebre lungometraggio d’animazione del 1991.

La storia segue più o meno quella della versione originale. Ambientata in un sonnolento paesino della provincia francese, Belle è figlia di Maurice, un eccentrico artigiano locale. I suoi compaesani non la vedono di buon occhio perché è diversa dalle sue coetanee: intraprendente, intelligente e libera, Belle sogna una vita diversa. Un giorno, fuggendo da un branco di lupi, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia che, convinto sia un ladro, rinchiude il malcapitato in una torre. Belle si mette alla sua ricerca, ma scopre che l’unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza così diventa ospite forzata della Bestia.

Nel cast del film La bella e la bestia troviamo Emma Watson nei panni di Belle; Dan Stevens interpreta il Principe, trasformato in una Bestia da un sortilegio; Luke Evans è Gaston, antagonista principale: arrogante e narcisista, gareggia per il cuore di Belle e non ammette sconfitta; Kevin Kline interpreta Maurice, padre di Belle; Josh Gad è Le Tont, aiutante maldestro e goffo di Gaston; Ewan McGregor è Lumière, il maître del castello della Bestia, trasformato dal sortilegio in un candelabro; Stanley Tucci è il Maestro Cadenza, compositore del castello e marito di Madame Guardaroba, trasformato in un clavicembalo (nella versione originale non è presente, ed è stato creato appositamente per il film); Ian McKellen è Henry Tockins, efficiente maggiordomo tuttofare del castello, trasformato in orologio.

Emma Thompson è Mrs. Bric, governante del castello, trasformata in una teiera; Audra McDonald è Madame Guardaroba, cantante lirica e l’autorità del castello sulla moda, trasformata in un armadio; Gugu Mbatha-Raw è Spolverina, la cameriera del castello; Nathan Mack è Chicco, una tazza di tè, figlio di Mrs. Bric; Hattie Morahan interpreta Agata, maga che getta l’incantesimo sulla Bestia e il suo castello per punirlo della sua arroganza; Gerard Horan è Monsieur Jean Bric, abitante del villaggio che si unirà contro la Bestia per difendere il villaggio.

Curiosità: il film è stato nominato a due Premi Oscar, uno per la migliore scenografia a Sarah Greenwood, l’altro per i migliori costumi a Jacqueline Durran.

L’appuntamento con il film La bella e la bestia è per stasera alle 21:30 su Rai1.