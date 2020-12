Toccherà a Il Cavaliere Oscuro lanciare Batwoman, la serie tv The CW che ha allargato l’Arrowverse, che nella sua prima stagione è arrivata al successo grazie al lavoro di Ruby Rose e non solo. Dopo la messa in onda della replica de Il Cavaliere Oscuro il Ritorno, andrà in onda il primo episodio della serie, quindi dalle 00.40 circa, per la gioia dei nottambuli. Un orario davvero poco consono alla serie e anche al pubblico di Italia1 che, però, come vi abbiamo già annunciato, avrà modo di seguire le disavventure di Kate Kene e di Alice al sabato pomeriggio in coppia con l’ultima stagione di Arrow proprio da gennaio.

L’appuntamento è fissato con il primo episodio dal titolo Nascita di una leggenda in cui Kate Kane non aveva in mente di diventare la nuova guardiana di Gotham, una città in preda alla disperazione dopo l’addio di Batman, suo cugino. Il Dipartimento di Polizia di Gotham City è stato sopraffatto dall’alto numero di bande criminali armate e l’unico che sembra essere sempre pronto a combatterle è proprio il padre di Kate, Jacob Kane, e le forze di sicurezza al suo comando, l’organizzazione paramilitare nota come CROW.

Oggi in seconda serata arriva il primo episodio in prima TV della serie BATWOMAN! 😍 Dopo questa gustosa anteprima, la serie vi aspetterà sempre su #Italia1 dal pomeriggio del 9 gennaio! Pubblicato da Italia1 su Lunedì 28 dicembre 2020

Al centro di tutto c’è proprio il suo rapporto con la sua seconda moglie, la sua figliastra e sua figlia, Kate che, dopo un periodo passato ad addestrarsi in durissimi corsi di sopravvivenza, torna finalmente a casa ma non dimentica quello che è successo. La prima moglie di Jacob anni prima era rimasta vittima insieme a una delle due figlie della violenza di Gotham morendo dopo un terribile incidente e così lui aveva allontanato da Gotham Kate, la figlia sopravvissuta, per garantirne la sicurezza. Quando torna a casa la vita di Kate cambia e non solo per una serie di questioni private rimaste in sospeso ma anche perché la banda di Alice nel Paese delle Meraviglie mette nel mirino il padre Jacob e la sua organizzazione sequestrando Sophie Moore.