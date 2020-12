Da Palazzo Vecchio andrà in scena il Capodanno di Firenze in omaggio a Lucio Dalla. La scelta è caduta sul nome di Futura, titolo dello storico brano del cantautore bolognese contenuta nell’album Dalla (1980). La manifestazione intende lanciare un messaggio di speranza in questo 2020 in cui l’organizzazione degli eventi per salutare l’anno uscente è stata ridimensionata nel rispetto della gestione dell’emergenza della pandemia del Covid-19 con spettacoli in diretta streaming anziché all’aperto.

L’evento più atteso, in questo contesto, è il Capodanno di Roma e anche il capoluogo toscano si unisce alle grandi iniziative per accogliere l’anno nuovo. Il Capodanno di Firenze in omaggio a Lucio Dalla sarà trasmesso in streaming su YouTube dal canale ufficiale dell’amministrazione comunale e su RTV38. Lo spettacolo si muoverà su due piani.

Il primo è rivolto ai bambini e inizierà alle 13:30 su RTV38. Ospite speciale sarà l’illusionista Mattia Boschi, il mago di Disney Channel, che terrà uno spettacolo rivolto ai più piccoli con i suoi numeri di magia. Il video dello show sarà disponibile anche sul canale YouTube Città Di Firenze a partire dalle 16.

Il secondo è il vero intrattenimento musicale con tanti ospiti. Lo spettacolo sarà trasmesso a partire dalle 21 su RTV38 e dalle 19 sul canale YouTube Città di Firenze. Dalle suggestive sale di Palazzo Vecchio si esibiranno Daniele Silvestri, Ghemon ed Erica Mou. La ballerina Jennifer Rosati dell’Opus Ballet si esibirà accompagnata dalla violoncellista Naomi Berrill. La serata sarà condotta dall’attore Maurizio Lombardi.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con l’associazione MUSE e il supporto di Toscana Energia. Sul Capodanno a Firenze in omaggio a Lucio Dalla si è espresso il sindaco Dario Nardella: “Non abbiamo voluto rinunciare al Capodanno e abbiamo pensato a uno spettacolo capace di appassionare tutti e che può essere goduto da casa”, mentre l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha aggiunto: “Ci lasciamo ispirare dalla poesia di Lucio Dalla per immaginare una Firenze futura più semplice, più bella, più felice e per lasciarci alle spalle questi difficilissimi mesi”.

Il video del Capodanno a Firenze in omaggio a Lucio Dalla resterà a disposizione degli utenti sul canale YouTube Città Di Firenze anche nei giorni successivi al 31 dicembre.