Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7: dopo il finale della sedicesima stagione, trasmesso per la prima volta in chiaro dall’emittente la settimana scorsa, la programmazione del medical drama si interrompe per un lungo periodo.

Mentre su La7d continuano ad andare in onda repliche delle precedenti stagioni, il lunedì su La7 non è più appannaggio della serie dopo gli ultimi episodi trasmessi il 21 dicembre in prima serata (qui la nostra recensione del finale di stagione). Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7 e non tornerà in prima tv con nuovi episodi prima della stagione televisiva 2021/2022.

La diciassettesima stagione della serie è in onda su Fox, ogni martedì con un episodio alle 21.05 (salvo l’attuale pausa natalizia), e debutterà in chiaro su La7 non prima dell’autunno inoltrato del 2021. Intanto Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7 ed è sostituita da una puntata di Atlantide, il programma di approfondimento di Andrea Purgatori.

Il lunedì non sarà più giornata di programmazione di Grey’s Anatomy dopo la conclusione della sedicesima stagione. In compenso, sulla rete gemella La7d (canale 29 del digitale terrestre) sono in onda le repliche delle precedenti stagioni, ogni giorno a partire dalle 13:45, insieme allo spin-off Private Practice. La domenica sera, sempre su La7d, è attualmente in onda la quindicesima stagione, che ha segnato il record di longevità per il medical drama di Shonda Rhimes rendendolo lo show più lungo della tv generalista nel suo genere.

Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7 e l’appuntamento è per il 2021 inoltrato: la diciassettesima stagione ha debuttato solo a novembre in Italia su Fox e sarà in onda in chiaro un anno dopo. La7 ha infatti confermato di aver acquisito i diritti per la trasmissione free della nuova stagione del medical dedicata all’emergenza Coronavirus, che stando a quanto dichiarato dalla protagonista Ellen Pompeo, potrebbe anche essere l’ultima.