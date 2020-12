Sono tanti gli ospiti del Premio Tenco 2020 su Rai3 stasera, lunedì 28 dicembre. In seconda serata, dalle ore 23.25 alle 00.20, Rai3 trasmette una serata speciale dedicata alla premiazione del Premio Tenco con la conduzione di Gino Castaldo e Pino Strabioli.

Un racconto che prende vita dal Teatro Ariston di Sanremo, location che da oltre 40 anni accoglie la rassegna dedicata alla canzone d’autore. Nello speciale, anche riprese effettuate all’esterno del Teatro della cittadina ligure per una riflessione che quest’anno parte dalla chiusura dei teatri resa necessaria per contenere i contagi da Covid-19.

Il Premio Tenco 2020 su Rai3 stasera sarà l’occasione per assistere alla premiazione degli artisti che si sono aggiudicati le targhe. Ospiti della serata, i vincitori delle Targhe Tenco 2020: Brunori Sas, Tosca, Paolo Jannacci e la Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Prenderanno parte alla serata, in qualità di ospiti: Francesco Guccini, Francesco Gabbani, Vittorio De Scalzi, Gianni Siviero, Gigliola Cinquetti e Morgan.

Quest’anno è stato assegnato il Premio Tenco a tre vincitori di categoria. Il Premio Tenco cantautori italiani è stato assegnato a Vasco Rossi mentre Sting ha vinto nella categoria internazionale. Il premio dedicato agli operatori culturali è stato consegnato al giornalista Vincenzo Mollica.



Quest’anno Il Premio Tenco ha istituito anche il Premio GrupYorum, consegnato al cantautore e musicista egiziano Ramy Essam, rifugiato politico in Finlandia.



Nella conferenza stampa di presentazione del Premio Tenco, sono state fornite le motivazioni che hanno portato all’assegnazione dei premi. Tutti i dettagli qui. Morgan, previsto per un intervento in conferenza stampa, non si è presentato. L’assenza ha fatto seguito a quella imposta dalla Rai nel corso della serata finale di Sanremo Giovani quando l’artista era atteso in giuria.



Stasera sarà invece in TV per il Premio Tenco 2020 su Rai3, organizzato e prodotto dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, Regione Liguria, SIAE, Camera di Commercio Riviere di Liguria, NUOVOIMAIE e Unogas.