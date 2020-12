Il risveglio del nord Italia, ironicamente definito “zona bianca”, passa anche per i messaggi con cui gli artisti festeggiano la neve. I cantanti in queste ore stanno documentando quanto accade nelle loro città con foto e video che li ritraggono in mezzo alla coltre, ora intenti a far divertire i loro figli e ora nell’atto di godersi in solitaria la nevicata.

C’è chi, come Levante, immortala una Piazza Vittorio Veneto di Torino immersa nel bianco con vista sulla chiesa della Gran Madre di Dio per concludere con un selfie. “Ecco anche le mie”, scrive l’artista siciliana che intanto si prepara per lasciare il capoluogo piemontese e trasferirsi a Milano. A proposito di Milano non manca la cronaca di Fedez, che per il momento ignora l’invito di Fabio Volo a un “incontro generazionale” e fa una corsa con il figlio Leone al parco, ripreso dalla moglie Chiara Ferragni che ride divertita quando il piccolo di casa cade sul tappeto di neve.

J-Ax ci mostra il pupazzo di neve fabbricato insieme al figlio Nicolas e scrive quanto si senta felice. Più poetico Eros Ramazzotti, che dalle stories su Instagram celebra la neve ricordando che “un Natale senza neve è come un cielo senza stelle”. Più amaro il commento di Enrico Ruggeri che su Instagram pubblica una foto scattata alle 3:45 del mattino e scrive: “Domani sarà fango e poltiglia”.

Emis Killa cita la popolare esclamazione di Renato Pozzetto: “Eh, la madonna!” mentre riprende la neve che precipita fuori dalla sua finestra. Con questi messaggi e questi video gli artisti festeggiano la neve caduta sul nord Italia e ci regalano un altro spazio della loro vita privata.