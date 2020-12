Anche oggi 28 dicembre arrivano segnali particolarmente importanti e significativi per gli utenti ansiosi di toccare con mano l’aggiornamento impostato su EMUI 11 a bordo del proprio Huawei P30. Di recente, anche sulle nostre pagine, abbiamo sottolineato la disponibilità del pacchetto software in versione definitiva in Cina, mentre qui in Europa siamo ancora fermi alla beta. Ebbene, pare che in Asia siano già maturi i tempi per un secondo rilascio, almeno stando alle informazioni trapelate questo lunedì.

Come migliora EMUI 11 su Huawei P30 con il secondo aggiornamento

Quali sono le ultime novità trapelate a fine 2020 per EMUI 11 su Huawei P30. A quanto pare, il secondo aggiornamento ufficiale per la serie di smartphone lanciata sul mercato nel 2018 ha il compito di migliorare in modo significativo l’esperienza di utilizzo del prodotto. Dopo aver ampliato il programma beta test EMUI 11 per la serie in diverse aree, tra cui Regno Unito, Europa, Sud-est asiatico e Medio Oriente, oggi tocca tornare sul firmware in distribuzione in versione stabile.

Secondo quanto ho appreso questo lunedì, grazie anche al contributo di Huawei Central, pare che Huawei P30 e P30 Pro in Cina siano pronti per un nuovo upgrade impostato su EMUI 11. Grazie all’aggiornamento in questione, gli utenti avranno la possibilità di installare una nuova funzionalità di trasferimento file, cui dovremo aggiungere anche svariate nuove ottimizzazioni per migliorare l’esperienza utente complessiva. Insomma, probabile che le prestazioni possano fare un passo in avanti molto interessante.

La funzione riportata oggi, almeno per chi dispone di un Huawei P30 in Cina, è molto utile quando si tratta di inviare file di grandi dimensioni a una velocità ultraveloce, visto che tramite EMUI 11 si potrà viaggiare a 305 Mbps, e quindi ad alta velocità. Il trasferimento riguarda file estremamente grandi, fino a 400 GB. Che ne pensate di questa ulteriore trovata da parte di Huawei?