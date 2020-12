Una domanda ricorrente quella che riguarda il futuro della Pulce argentina: dove va Leo Messi? Un quesito che al momento non ha ancora una risposta univoca e definita, con il calciomercato che è ancora vago su questo fronte.

Dopo un’estate turbolenta per i colori blaugrana, con la rottura che pareva insanabile tra la società e il talento sudamericano, l’emergenza è rientrata. Almeno provvisoriamente, visto che effettivamente non smettono di essere alimentate le voci che vorrebbero un suo addio imminente al club catalano.

Non conferma né smentisce le indiscrezioni il campione, con il quesito su dove va Leo Messi che quindi resta tutt’ora senza una risposta certa. Sebbene non manchino possibili ipotesi, in virtù anche delle recenti dichiarazioni.

Dove va Messi? L’argentino fa il punto sul suo futuro

A permettere di fare un po’ il punto della situazione su dove va Leo Messi ci pensa la recente intervista rilasciata a La Sexta. Un fiume in piena la Pulce, che ha avuto modo di fare il punto della situazione tanto sul recente passato quanto sul prossimo futuro che lo attende, sportivamente parlando. E, in questo caso, non ha per nulla escluso un allontanamento da quella che è stata la sua casa nell’ultimo ventennio.

Il Barcellona potrebbe dunque essere chiamato a rinunciare alle prestazioni del suo attaccante (nonché simbolo) molto presto. La richiesta di trasferimento l’aveva già fatta in tempi non sospetti, con la consapevolezza che il suo ciclo in blaugrana era finito. L’allora presidente Bartomeu si è però messo di traverso nel corso dell’estate, bloccando il tutto.

La partenza della Pulce potrebbe quindi avvenire nel prossimo futuro, con lo stesso fantasista che non ha nascosto il desiderio di un’esperienza americana. Sebbene il pensiero ora sia fisso al raggiungimento degli obbiettivi stagionali. Difficile dire quale sarà la strada che intraprenderà il numero dieci catalano, con i giochi che quindi sono tutti aperti.