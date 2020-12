Nuovo capitolo dello scontro tra l’attore/scrittore e il rapper influencer: Fabio Volo chiede scusa a Fedez e lo fa con un video pubblicato su Instagram in cui precisa la sua posizione e propone una soluzione costruttiva.

Dopo l’iniziativa messa in atto da Fedez con il giro per Milano per consegnare 5mila euro a 5 lavoratori erano arrivate le polemiche. Alle critiche per la scelta della Lamborghini come mezzo con cui consegnare i doni – ci si era messo ovviamente anche il Codacons – si era unito anche Fabio Volo che durante una puntata dello show radiofonico Il Volo Del Mattino aveva punzecchiato il rapper dicendo che la beneficenza si fa in silenzio. Fedez gli aveva risposto invitandolo ad unirsi all’iniziativa Scena Unita.

Nelle ultime ore è arrivata la replica dello scrittore. In quasi 6 minuti di video Fabio Volo chiede scusa a Fedez, specificando di non avere alcun risentimento personale nei confronti del rapper, bensì di aver semplicemente espresso un’opinione sui modi adottati da Federico Lucia per fare beneficenza. Sui social, dopo la frecciatina, Fabio Volo aveva ricevuto diversi messaggi di odio da parte dei follower di Fedez e per questo ha deciso di tendere la mano e cercare il dialogo.

“Noi possiamo trasformare questo odio in amore“, dice Fabio Volo lanciando la proposta di dialogare in diretta su Instagram per confrontarsi civilmente, ma non solo: lo scrittore e conduttore radiofonico afferma che intende valutare la proposta di Fedez di aderire all’iniziativa benefica. In conclusione Volo sostiene che si è trattato di uno “scontro generazionale” che deve diventare un incontro, piuttosto, tra due generazioni diverse ma non così dissimili.

Davanti ai suoi follower, dunque, Fabio Volo chiede scusa a Fedez e propone un incontro per chiarire le rispettive posizioni e dimostrare che si può essere abbastanza maturi da intrattenere un momento costruttivo dopo tanti lampi scoccati anche da parte dei follower.