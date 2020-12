È morto Armando Manzanero, cantautore e musicista messicano noto per essere il Re del romanticismo.

Nella giornata odierna, apprendiamo della scomparsa di Armando Manzanero, l’artista considerato tra i più importanti nella storia musicale del Messico. Aveva 85 anni e si è spento a causa di complicazioni legate al Covid-19.

A darne il triste annuncio sono i giornali messicani, ripresi immediatamente in tutto il mondo. Anche la nostra Laura Pausini condivide un messaggio di addio per Armando Manzanero sui social in cui gli augura di riposare in pace.

Non solo il successo in Messico: Manzanero è noto in Italia per aver duettato con Gino Paoli nel 1986, in occasione di un’ospitata nel programma Rai Mundialissima Show di Gianni Minà. Celebre anche nel nostro Paese per aver regalato tanti brani agli amanti della musica romantica, oggi è morto Armando Manzanero e a comunicarlo sui social è stata la ministra della Cultura messicana, Alejandra Frausto.

Su Twitter, la politica ha scritto:

“Con grande dolore, piango la morte del maestro Armando Manzanero, uno dei più grandi compositori del Messico, le sue canzoni sono una parte definitiva dell’educazione sentimentale dei messicani. Generoso e sorridente, sempre impegnato per la cultura. Grazie mille”.



Ad Armando Manzanero si devono tanti brani della tradizione messicana per quel che riguarda la musica romantica. Ad 85 anni, era stato ricoverato il 17 dicembre a Città del Messico, a pochi giorni dalle feste natalizie. Era risultato positivo al Coronavirus e trasportato in ospedale per accertamenti.

Il suo quadro clinico si è aggravato qualche giorno dopo il ricovero quando il musicista ha accusato difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il supporto meccanico.

Pochi e lievi i segnali di miglioramento che avevano riacceso le speranze nei familiari e negli amici di Manzanero. Stamattina, invece, è stato registrato dal personale medico locale un drastico peggioramento delle sue condizioni di salute che ne hanno determinato la scomparsa.

Manzanero vanta 70 anni di carriera e oltre 400 canzoni scritte e rilasciate. Ha vinto un Grammy alla carriera nel 2014.