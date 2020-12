Cristiana Capotondi è Chiara Lubich nel nuovo film di Rai1 in onda il prossimo 3 gennaio in prima serata. Dopo il successo dei suoi ultimi progetti tv, l’attrice torna per un progetto importante che vuole ripercorrere la vita della fondatrice del Movimento dei Focolari nell’anno del Centenario della nascita. Il film diretto da Giacomo Campiotti ci porterà indietro nel tempo, nel Trento del 1943, in una città oltraggiata dai bombardamenti della Seconda guerra

mondiale e la protagonista è una giovane maestra di scuola elementare ed è costretta a sospendere le sue lezioni per condurre i bambini in salvo in un rifugio antiaereo.

Proprio in quel rifugio Chiara Lubich ritrova alcuni amici ma una volta fuori si ritrova nella disperazione, nelle macerie e nella distruzione e adesso cerca disperatamente di dare un senso a quanto sta accadendo. La situazione peggiora all’indomani dell’armistizio di Badoglio dell’8 settembre con il Paese ormai allo sbando e così Chiara vaga per la città distrutta e, davanti ad una statua della Madonna, si sente chiamata a consacrarsi a Dio, l’unico ideale che sembra non crollare al grido di “Che tutti siano uno”, il versetto del Vangelo che più l’ha colpita Chiara.

Mentre tutti riparano in montagna, Chiara, a malincuore, si separa dalla sua famiglia e decide di rimanere a Trento per aiutare chi ha più bisogno. La stessa scelta viene fatta dalle sue amiche e le ragazze trovano una casa dove poter vivere insieme, prenderà vita così quello che è stato definito il primo ‘focolare’, il nucleo iniziale della nuova comunità attorno a cui si svilupperà il Movimento. Prende il via da qua la storia di una giovane donna e del suo sogno ovvero quello di realizzare la fratellanza universale. Il film girato da Giacomo Campiotti è il ritratto di una donna libera, appassionata e coraggiosa.

Al fianco di Cristiana Capotondi in Chiara Lubich ci sono anche Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Greta Ferro, Eugenio Franceschini, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Roberto Citran, Paolo Graziosi, Andrea Tidona, Maurizio Fanin, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri, Federico Vanni, Olivia Manescalchi e Lele Vannoli.