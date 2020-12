Il 31 dicembre 2020, a partire dalle 19:15, su Sky Cinema Comedy andranno in onda tre film con Gigi Proietti, per accogliere il 2021 con un sorriso. Gli appassionati del cinema italiano potranno trascorrere il Capodanno 2021 guardando alcune commedie in cui ha recitato Gigi Proietti: scopriamo subito quali sono.

Le restrizioni, a causa del COVID-19, ci impongono un Capodanno all’insegna della sobrietà. Grazie ai numerosi appuntamenti televisivi, gli appassionati potranno tuttavia trascorrere una piacevole serata in compagnia di alcuni amati personaggi del piccolo e grande schermo. Scopriamo subito l’interessante iniziativa, organizzata da Sky Cinema Comedy, dedicata a Gigi Proietti, indimenticabile attore italiano scomparso il 2 novembre 2020 a causa di un arresto cardiaco.

Il Premio – Capodanno con Gigi Proietti

Alle 19:15, la serata speciale all’insegna delle risate inizierà con Il Premio, un film del 2017 diretto da Alessandro Gassmann. La pellicola racconta la storia di un esilarante viaggio in automobile. Oreste è un personal trainer che sogna di aprire una palestra. L’uomo ha bisogno di circa 15 mila euro per poter concretizzare questo suo desiderio. Suo padre, Giovanni (Gigi Proietti), gli promette il denaro necessario in cambio di un favore. Oreste dovrà accompagnare il padre/scrittore a Stoccolma per consentirgli di ritirare il Premio Nobel. I protagonisti – durante questo lungo viaggio in automobile – saranno accompagnati da Rinaldo (il segretario di Giovanni) e Lucrezia (la sorellastra blogger che registrerà tutta l’avventura).

Alessandro Gassmann decide di avvicinarsi alla commedia, regalando al pubblico una divertente pellicola dedicata al rapporto padre/figlio. Il regista è riuscito a mescolare abilmente la commedia al dramma, introducendo battute mai forzate.

Il cast de Il Premio – in onda in TV durante il Capodanno 2021 – è composto da Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis, Marco Zitelli, Erika Blanc, Andrea Jonasson, Eugenia Tempesta, Kai Portman ed Elda Alvigini. La sceneggiatura è stata scritta da Alessandro Gassmann, Walter Lupo e Massimiliano Bruno.

Febbre Da Cavallo

Alle 21:00, sempre su Sky Cinema Comedy, andrà in onda Febbre Da Cavallo, il film cult diretto nel 1976 da Steno. I protagonisti di questo divertentissimo lungometraggio sono tre amici con il vizio del gioco d’azzardo. Mandrake è un indossatore senza una lira in tasca; Er Pomata è un disoccupato truffaldino; Felice è un guardamacchine abusivo. I tre protagonisti di questa epopea comica continuano a perdere alle corse, puntando sempre sul cavallo sbagliato.

Un giorno, decidono di truccare una corsa per essere certi di intascare la vincita, ma vengono puntualmente scoperti e denunciati. In tribunale i tre furbetti incontrano un giudice, anche lui appassionato di scommesse.

Steno è riuscito a regalare agli spettatori una tra le commedie italiane degli anni ’70 più divertenti, grazie a una sceneggiatura molto curata, tempi azzeccati e un nutrito cast. Gli attori che recitano in questo cult movie sono Enrico Montesano, Gigi Proietti, Catherine Spaak, Mario Carotenuto e Adolfo Celi. La sceneggiatura di Febbre Da Cavallo è stata curata da Alfredo Giannetti, Steno ed Enrico Vanzina.

La Mortadella – Capodanno con Gigi Proietti

L’ultimo film della serata di Capodanno dedicata a Gigi Proietti sarà La Mortadella (1971, diretto da Mario Monicelli), che inizierà alle 22:40. Maddalena Ciarrapico arriva a New York per sposare Michele, dopo 4 anni di relazione a distanza. Una volta arrivata all’aeroporto statunitense, la donna viene fermata alla dogana a causa di un bagaglio al cui interno si trova un’enorme mortadella.

Dopo il sequestro dell’insaccato, la donna inizierà una protesta, che sarà in particolare ascoltata da Jack Fenner, giornalista del Daily News. Questo evento avrà una risonanza nell’opinione pubblica. Maddalena, dopo aver incontrato Michele, scoprirà ben presto che l’uomo ha rinunciato ai propri ideali.

Con La Mortadella, Monicelli analizza la fine del sogno americano, attraverso il punto di vista di alcuni europei. Il cineasta decide di iniziare questa critica con un avvenimento quasi surreale. Il cast del film è composto da Gigi Proietti, Sophia Loren (che ha recentemente recitato nel film La Vita Davanti A Sé), William Devane, Beeson Carroll, Danny DeVito e Susan Sarandon.